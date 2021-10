Arequipa: iniciaron actividades en honor al Señor de los Milagros

Este 1 de octubre iniciaron las actividades en honor al Señor de los Milagros en Arequipa. Varios feligreses e integrantes de la Hermandad se reunieron en el Templo San Agustín desde las 7.00 a. m. Para este año no se programaron procesiones y se están tomando medidas para evitar contagios por COVID-19.

La primera actividad fue la realización de una misa, que estuvo a cargo del monseñor Javier Cárdenas. El religioso, a través de la liturgia, envió un mensaje de esperanza a los asistentes y pidió descanso eterno para aquellas personas que perdieron la vida durante la pandemia.

Presentación de la sagrada imagen se realizó durante minutos y retornó a templo. Foto: Rodrigo Talavera

“Han sido tiempos difíciles que nos han tocado pasar, esperemos que el próximo año por lo menos las medidas no sean tan estrictas. Hubiera sido bueno para nosotros hacer una procesión, pero nuestras autoridades no lo permitieron, no podemos desobedecer a las autoridades, a finales no nos dieron permiso para hacer la procesión”, explicó.

Previamente, la Hermandad del Señor de los Milagros apoyó en la salida de la imagen del Cristo Morado del recinto católico.

En las afueras, un grupo de ciudadanos se apostó para presenciar la actividad e incluso algunos se arrodillaron. También se observó la presencia de ambulantes que aprovecharon para vender medallas, pulseras, entre otros objetos alusivos a la sagrada imagen.

Ciudadanos presenciaron salida de la imagen del Señor de los Milagros. Foto: Rodrigo Talavera

De acuerdo a Correo, la Hermandad está gestionando la realización de dos recorridos para el 18 y 28 de octubre. Las actividades se realizarían por los alrededores de la Plaza de Armas y sin público.