Municipalidad de Chiclayo habría consignado firmas falsas en entrega de alimentos de Qali Warma

La Contraloría General de la República reveló irregularidades en la entrega de 7.114 bolsas de alimentos del programa Qali Warma que realizó la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH). La entidad detectó tres hechos que estarían al margen de la norma. Por ejemplo, que no haya documentación que acredite la entrega de productos alimenticios y firmas en padrones que serían falsas.

Estas situaciones adversas afectan el uso y destino de los recursos asignados a la comuna para atender las necesidades básicas de alimentación de poblaciones vulnerables en el marco del Decreto Legislativo n.° 1.472.

Situaciones adversas

En el Informe n.° 016-2021, se determinó que el ayuntamiento solo tiene declaraciones juradas de las entidades que recibieron los alimentos, entre ellas, albergues, asociaciones sin fines de lucro y parroquias, pero no se consigna la relación de beneficiarios y tampoco firmas ni número del Documento Nacional de Identificación (DNI).

Asimismo, se determinó que 200 beneficiarios no eran adultos mayores y no se encontraban en situación de discapacidad, por lo que no se les debió entregar los productos pese a que 6.214 bolsas con alimentos estaban destinadas exclusivamente a estos grupos de riesgo.

La comisión de control también informó que se realizó una encuesta de manera aleatoria a 15 personas, cuyos nombres y firmas figuran en los padrones de la MPCH, como señal de confirmación de haber recibido los productos. Sin embargo, cuatro ciudadanos indicaron que la comuna no les entregó los alimentos. También se detectó que los trazos de las firmas no coinciden con la base gráfica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Además, se distribuyó 1.211 bolsas de alimentos fuera de la jurisdicción de Chiclayo, que contraviene lo establecido en la Resolución de Dirección Ejecutiva n.° D000039-2021 del 9 de febrero de 2021, que establece que los requerimientos que hagan las municipalidades provinciales serán para atender específicamente a poblaciones vulnerables dentro del distrito capital.

Los beneficiarios identificados sin que les corresponda por normativa pertenecen a localidades ubicadas de los distritos de Pátapo, Cayaltí, Lagunas, Monsefú, José Leonardo Ortiz, La Victoria y Pimentel.

El informe se remitió al alcalde provincial de Chiclayo, Marcos Gasco, con la finalidad de que se adopten acciones que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones.

Por su parte, los regidores de la comuna exigieron explicaciones al burgomaestre sobre este problema, que indicaron afecta a la población en condición de vulnerabilidad.