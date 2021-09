Detectan golondrinos en vacunación de jóvenes en Cusco

La vacunación piloto a jóvenes de 18 a 29 años en las provincias cusqueñas de La Convención, Acomayo, Paruro y Paucartambo detectó a ciudadanos golondrinos, es decir, foráneos en busca de vacunas.

El director ejecutivo de la Red Cusco Sur, Ernesto Choquehuayta Morales, explicó que identificaron a jóvenes de otras provincias e incluso regiones como Puno y Arequipa. “Nos hemos percatado que no eran jóvenes de la zona, sino incluso de otras regiones. Hemos decidido que no lo vamos a aceptar porque esto recién es un proyecto piloto y no tenemos dosis suficientes”, dijo.

En este proyecto piloto del gobierno regional se aplican dosis de la marca Astrazeneca. La jornada de inmunización comenzó el 27 de setiembre y durará hasta el 2 de octubre.

Choquehuayta anunció que además del DNI solicitarán recibos de servicios para verificar.