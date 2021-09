COVID-19: estación Naranjal será punto de vacunación hasta el 15 de octubre

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que debido a la “gran concurrencia de público” a la jornada de vacunación en la estación Naranjal del Metropolitano, en Independencia, realizada el reciente miércoles 29 de septiembre, el servicio de inoculación contra el coronavirus se ampliará hasta el próximo viernes 15 de octubre.

Según indicó el director de la Dirección de Redes Integradas (Diris) Lima Norte, Darwin Cuadros, en ese punto de vacunación se inmuniza a mayores de 21 años, tal como ocurre en los demás vacunatorios de Lima y Callao. Asimismo, precisó que el horario de atención será de lunes a viernes, de 7.00 a. m. a 5.00 p. m.

Estas jornadas de vacunación se realizan gracias a una coordinación entre el Minsa y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), en el marco del plan “Pasajero seguro”, cuyo objetivo es inocular a los pasajeros y vecinos de la zona que están en los grupos etarios autorizados y que tuvieron dificultades para acudir a los distintos vacunatorios para recibir sus dosis contra la COVID-19.

“Tenemos que hacer el esfuerzo de convencer a otras personas de que es necesario vacunarse. No podemos estar tranquilos si alguien en nuestra familia no se ha vacunado o no quiere vacunarse. Lo mejor es informarnos bien”, manifestó el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, quien supervisó las labores en la mencionada estación.

Por su parte, la asesora de la Presidencia Ejecutiva de la ATU, Killa Miranda, sostuvo que “Pasajero seguro” continuará sumando esfuerzos con más instituciones públicas para brindar un mejor servicio a los pasajeros.

Ejecutivo transfiere más de 719 millones de soles para comprar más vacunas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de 719 millones de soles al Ministerio de Salud para la adquisición de vacunas contra el coronavirus y para otros gastos relacionados con la compra.

De acuerdo a los decretos supremos n.° 261-2021-EF y n.° 262-2021-EF, el Poder Ejecutivo dispuso la aprobación de dicha operación relacionada con el presupuesto.