Arequipa: acusan vicios en aprobación de EIA para hidroeléctrica

El Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para el proyecto de construcción de la “Central Hidroeléctrica OCO 2010″, fue aprobado el 3 de agosto del 2021. El Ministerio de Energía y Minas emitió la Resolución N°0145-2021 en favor de la empresa Ocoña Hydro S.A., que invertirá US$ 490 millones.

La noticia cayó como un balde de agua fría para los representantes y pobladores de la provincia de La Unión y Condesuyos. “La reserva paisajista de Cotahuasi no es negociable, así nos ofrezcan el cielo, no es negociable”, marcó de manera tajante la ex presidenta de la comunidad campesina Chaucalla (La Unión), María Gómez Rodríguez. Sostiene que atenta con el medio ambiente de los distritos involucrados que son Toro, Yanaquihua, Chichas y Río Grande.

El consejero regional Eddy Medina relató que se cometieron vicios en la aprobación del EIA-d como son la no realización de talleres. “Se tienen que hacer antes, durante y después de la elaboración del plan. Sin embargo solo realizaron 1″, sostuvo.

Gómez indicó que el compromiso fue que hagan 9 talleres y 1 audiencia. La primera la desarrollan en 2012 pero en la segunda, la población se opuso. “Nunca más pudieron hacer ningún taller porque la población conocía que era un simple trámite”, explicó.

En la misma resolución señala que “debido a los reiterativos conflictos sociales y la tensa relación con la población y la empresa, es que solicitan la modificación de su plan de capacitación ciudadana y que se realice otros mecanismos”. Para el consejero Miguel Guzmán, esto significa que tampoco el proyecto cuenta con licencia social.

La hidroeléctrica generará 70 MW y construirá una represa en el río Ocoña. Medina sostiene que afectará al camarón que habita en esas aguas. Tanto él como Guzmán, sostuvieron que propondrán la aprobación de un acuerdo regional en contra del proyecto. Plantearon también a Procuraduría a imponer una medida cautelar. “Vamos a buscar anular esta resolución. Esto se parece a la hidroeléctrica que querían construir en el laguna Mamacocha (Ayo), sostuvo Medina.