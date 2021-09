Minsa evalúa aplicar dos dosis para vacunación a adolescentes de 12 a 17 años en noviembre

El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell De Almeida, informó que la vacunación para los adolescentes de 12 a 17 años iniciará en el mes de noviembre, por lo que están alistando los protocolos para los menores de edad. En esa línea, aún están evaluando si aplicar dos dosis o solo una como se da en otros países del mundo. Por ello, están especificando cada detalle y esto debe pasar una aprobación.

“Por eso les decíamos la semana pasada que estamos elaborando el protocolo de 12 a 17 años, pues es muy importante porque hay países que para dosis en niños y adolescentes solo están aplicando primeras dosis , nosotros estamos haciendo el protocolo probablemente con dos dosis, pero, en tanto, este no se apruebe, el Ministerio de Salud no ha autorizado su vacunación y si no lo autoriza tampoco se puede registrar”, señaló durante su visita a la Estación Naranjal del Metropolitano.

“En el plan original están incluidos niños y adolescentes de 12 a 17 años. Es cuestión que las vacunas lleguen tal como está previsto, porque es importante comparar la dotación que está llegando de vacunas. Acordarnos que de 12 a 17 años solamente está autorizada la vacuna Pfizer, por lo tanto, de acuerdo con nuestro cronograma de llegada, deberíamos estar vacunándolos a partir de noviembre y diciembre que corresponde a ese grupo etario”, dijo.

Respecto a la inmunización de menores que se inocularon de manera irregular, el Minsa ya coordinó con las autoridades de Cusco, Tacna y Tumbes.

“Entonces, son niños que han sido vacunados, que no los tenemos en el sistema de información, sin embargo, uno siempre tiene que pensar en la salud de las personas, y aquellos niños tienen que ser atendidos. Justamente, ayer hemos coordinado con el director de Cusco para evaluar la posibilidad de la vacunación. Esto no solo es necesariamente en los 21 o 28 días, para eso debemos tener un protocolo ya aprobado para evitar cualquier riesgo de vacunación”, precisó Rosell.

Por último, aseguró que se enfocarán en cerrar la brecha de aplicación de primeras y segundas dosis.