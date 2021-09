El 70% de mayores de 50 años están vacunados con dos dosis, asegura el ministro de Salud

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que más del 70% de las personas mayores de 50 años ya cuenta con dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. En tal sentido, indicó que seguirán reforzando las estrategias para poder inmunizar a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible ante la amenaza de una posible tercera ola de contagios y fallecimientos.

Durante su presentación ante la prensa luego del Consejo de Ministros de este miércoles 29 de septiembre, el titular de Minsa indicó que la vacunación ha demostrado ser efectiva para reducir los indicadores de la pandemia. En este punto volvió a resaltar que durante el 27 de septiembre no se registró ningún deceso por la enfermedad en Lima Metropolitana.

Cevallos indicó que, si bien irán ampliando los grupos etarios a vacunar conforme lleguen los lotes con dosis de los laboratorios, lo importante es poder terminar de inmunizar a las personas que se encuentran rezagadas, ya sea por su segunda dosis o incluso ambas dosis .

Mencionó que tener al 70% de los mayores de 50 años completamente vacunados es un gran logro, pero el porcentaje restante sigue siendo población susceptible que se tiene que cubrir, por lo que recordó que el 90% de los que fallecen en las unidades de cuidados intensivos por COVID-19 son pacientes de edad avanzada.

“Vamos a insistir en algo que hemos reiterado varias veces. No solamente hay que seguir bajando los grupos etarios, si no necesitamos cerrar las brechas. (...) Nos alegra porque en el estándar internacional vamos avanzando, pero todavía hay un porcentaje importante que no están vacunados”, manifestó.

En esa línea, garantizó la continuidad de los VacunaFest, así como el desplazamiento de las brigadas móviles hacia los hogares de las zonas más alejadas, justamente para inmunizar a aquellos que no pueden acudir a los vacunatorios. Indicó que a la fecha existen más de 15.000 de estos equipos que trabajan en todo el país.

Recalcó que el Minsa “no guarda vacunas” y que, apenas llegan los lotes de dosis al país, estos se distribuyen de inmediato a las regiones.

Por otro lado, se refirió al avance de la variante Delta y reveló que el 61% de las muestras analizadas recientemente corresponden a dicha mutación, lo que representa un nivel de riesgo mayor de pasar por una tercera ola debido a que se ha comprobado que es más contagiosa y podría disminuir la efectividad de las vacunas, al igual que la variante Delta Plus, detectada en cuatro personas en los asentamiento humanos Ceres y Túpac Amaru, en Ate.

Finalmente, el ministro de Salud reconoció que la disminución de contagios también se debe a los cuidados que mantiene la población, a la cual instó a seguir con su cumplimiento, donde destacan el correcto uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social y, sobre todo, acudir a vacunarse cuando corresponda.