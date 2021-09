Coronavirus en Perú: dan luz verde a tercera dosis para personal de salud

La junta de expertos reunida ayer para discutir el pedido de los médicos de una tercera dosis contra la COVID-19 acordó dar luz verde a esta demanda. De acuerdo con fuentes cercanas al grupo de especialistas, se empezaría con la primera línea en octubre, junto al grupo de jóvenes de 18 años.

Según se pudo conocer, después seguirá el resto de trabajadores de la salud y de ahí los pacientes con comorbilidades.

Esta decisión se da luego de que el Colegio Médico del Perú (CMP) solicitara al Ministerio de Salud (Minsa) la aplicación de la protección extra, como se realiza en otros países.

Por la mañana, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, precisó que el tema no se descartaba; no obstante, la prioridad en este momento era el de avanzar con la aplicación de dos dosis en el resto de la población.

“Ahí es donde debemos enfocarnos, sin dejar de analizar y avanzar en las decisiones que tengan que ver con una tercera dosis en sectores específicos”.

En esa línea, la jefa de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, comentó a La República que hay “una discusión científica y coherente del hecho”. También sostuvo que se busca conocer qué tipo de vacuna aplicarían.

En la reunión participaron funcionarios del ministerio como la propia Jiménez, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell; el jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez; así como la infectóloga del INS Lely Solari, entre otros.

Por su lado, el decano del CMP, Miguel Palacios, precisó que la experiencia de Chile debería ser un ejemplo para el Perú.

“(Allá) han puesto a la mayoría de la población Sinovac, que es una vacuna que tiene la misma forma de conseguir inmunidad que Sinopharm. ¿Qué han hecho? Han investigado que poniendo una vacuna diferente se potencia enormemente la efectividad”, explicó.

Y agregó que el personal de salud en general suma cerca de 400 mil trabajadores, dentro de los cuales, los de primera línea son alrededor de 180 mil. Palacios también recordó que a la fecha han fallecido 540 médicos; tan solo en la segunda ola fueron más de 200.

Vacuna redujo muertes

“Una vez iniciada la vacunación se observó una disminución en los decesos con el pasar de los meses. Fue efectiva la vacuna Sinopharm y sí ayudó. (Pero) ninguna vacuna es perfecta. A los niños les ponen refuerzo. Es la historia natural de las vacunas”, añadió Palacios.

Asimismo, dijo que están dispuestos a poner toda su logística para apoyar con la inoculación de los médicos.

Mientras tanto, el virólogo Juan More sostiene que no hay evidencia para pensar que la tercera ola será entre los vacunados. “Si están vacunados no hay indicador que muestre una tercera ola en ellos. La tercera ola, claro está, va a ser en los no vacunados”.

También dijo que se debe recordar que el objetivo de la vacuna no es el de prevenir infecciones, sino evitar que los pacientes terminen hospitalizados o fallezcan.

Asistirán según padrón

Los jóvenes de 21 y 22 años de Lima metropolitana, Ica y Callao, cuya inmunización se inició el lunes, deben asistir a los vacunatorios, siguiendo la programación que figura en la plataforma web Pongo el Hombro del Minsa.

Gabriela Jiménez informó que se espera inocular a 398.537 ciudadanos de este grupo etario en Lima, Callao e Ica durante esta semana.

El ministerio también precisó que estos días se vacunará a personas de 12 años a más que tengan obesidad grado II.

Del mismo modo, se continuará con la aplicación de primeras y segundas dosis a aquellos de 23 años a más, además de otros grupos priorizados.

Incentivos para población vacunada

Desde el Mega Plaza, el ministro Cevallos, junto a representantes de distintas empresas de telefonía y la Asociación de Centros Comerciales del Perú, anunció incentivos y promociones, como descuentos en equipos o planes, para promover la vacunación.

Al lugar también se llevaron brigadas de vacunación para los trabajadores del Mega Plaza y ciudadanos que se acercaron, como parte de la estrategia “Vamos a tu encuentro”.