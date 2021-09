Canchaque está en riesgo de sufrir más derrumbes a causa de botaderos de materiales

Ha pasado más de seis meses desde que el distrito de Canchaque (Piura) sufrió un deslizamiento a causa de uno de los Depósitos de Material Excedente (DME) del Consorcio Vial Piura, que ejecuta la construcción de la carretera Canchaque – Huancabamba. Sin embargo, las autoridades aún no intervienen para dar una solución inmediata a este problema.

Así lo informó el teniente gobernador de Palambla, Víctor Arrieta Niño, quien teme que se vuelvan a registrar más derrumbes a consecuencia de la presencia de lluvias por la temporada de verano.

Vecinos temen nuevo derrumbe en el distrito de Canchaque. Foto: La República

Según el dirigente, en el sector de Lúcumo se encuentra otro DME que no es usado desde hace ocho meses y está en malas condiciones, lo que podría originar un derrumbe y afectar la vida de los habitantes de la Villa Palambla. “Este depósito no cuenta con ningún tipo de contención que amortigüe cualquier deslizamiento de tierra, piedras y rocas”, aseveró.

El teniente gobernador lamentó que, a la fecha, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones no intervenga dichos botaderos pese a las constantes reuniones que sostuvieron con las autoridades del distrito y representantes de la empresa responsable.

“Aún no tocan nada pese a los reiterados pedidos de la población. Ellos dicen que están evaluando, están haciendo un expediente y que no pueden intervenir mientras no tengan un estudio”, detalló.