Alipio Rivas: Minsa debe reglamentar aplicación de tercera dosis a personal de salud

El gerente regional de Salud de Lambayeque, Alipio Rivas, inspeccionó el proceso de vacunación en el mercado Modelo de la ciudad de Chiclayo, el cual se desarrolla a la par de otros centros de abasto de la región. Entre otros temas coyunturales, el funcionario se pronunció respecto al anuncio del Ministerio de Salud (Minsa) de aplicar una tercera dosis al personal sanitario que se encuentra en la primera línea de batalla ante la COVID-19.

“ La tercera dosis es para el personal de salud y será con la vacuna Pfizer . Aún no tenemos el nuevo lote de Pfizer, estamos a la espera para poder aplicar a todos los agremiados. Todo va a depender del Minsa; no podemos avanzar sobre algo que no tenemos estipulado. Es el ministerio que va a determinar cuál es procedimiento de vacunación: no hay reglamento, solo comunicado ”, refirió Rivas a la prensa.

Vacunación en mercado Modelo de Chiclayo

Estrategia

El titular de la Geresa, por otro lado, se refirió a la estrategias que implementan con miras a contener los contagios de la enfermedad viral. Además, de las 15.000 dosis para la campaña de barrido en mercados, a cargo de 120 brigadas en toda la región, indicó que para este viernes se estaría poniendo en marcha el Vacunamóvil.

Se busca llegar a diferentes sectores priorizados, como centros de trabajo y puntos de aglomeración.