Estudiantes de la Universidad Garcilaso de la Vega denunciaron que no tienen clases desde hace dos años

Sonia Negreiros, presidenta de la Federación de la Comunidad Garcilasina, denunció que su casa de estudios, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ha dejado en el aire a cientos de estudiantes de cuatro facultades y egresados que desean obtener sus documentos, luego de que la Sunedu diera a conocer que la institución no contaba con la licencia para seguir ofreciendo sus servicios académicos.

“Vivimos una desatención total por parte de la universidad y la Sunedu. Desde hace dos años que no tenemos clases en cuatro facultades: Estomatología, Enfermería, Psicología y Trabajo Social. No tenemos decanos, no hay autoridades, nada”, comentó indignada a La República.

Asimismo, precisó que la Universidad Garcilaso de la Vega tampoco ha realizado los convenios con otras universidades para que su alumnado pueda trasladarse sin problema alguno, además de no haber entregado los títulos que quedaron pendientes para los jóvenes que egresaron y realizaron sus pagos correspondientes.

“Desde el 2019 no entregan títulos, Hay documentos con observaciones que no han sido levantadas. Todos han pagado y no han entregado nada. Se supone que la universidad debió realizar convenios con otras instituciones para los traslados y tampoco lo han hecho”, argumentó.

Negreiros también indicó que la Federación envió comunicados a la Sunedu y a la empresa Gestión Económica SAC, que es encargada de la liquidación de la casa de estudios, para obtener alguna respuesta; sin embargo, pese a las promesas de ambas, la situación continúa siendo la misma.

“Las universidades pueden adoptar medidas de naturaleza académica y administrativa respecto de los estudiantes a fin de implementar la reanudación del dictado de clases en laboratorios y talleres, así como la realización de prácticas de campo en forma virtual, en ejercicio de su autonomía universitaria e irrestricto respeto al principio del interés superior del estudiante, así como la normativa de la Sunedu, que supervisará la idoneidad de tales medidas atendiendo a los criterios definidos por su Consejo Directivo, en ejercicio de sus funciones dentro del marco de su competencia definida en la Ley Universitaria y normas complementarias”, se lee en el comunicado de la Sunedu.

Por su parte, la otra empresa señaló que no puede tomar el cargo total porque no se le ha brindado la información completa por parte del Rectorado de la Universidad Garcilaso de la Vega.

“Nuestra empresa garantiza realizar las gestiones ante Sunedu para conseguir la titulación de aquellas personas que ya han egresado de la Universidad y que a la fecha no han podido obtener sus títulos. (…) Las autoridades salientes han hecho caso omiso y no han cumplido con entregar el acervo documentario, bienes muebles e inmuebles de la UIGV, hecho que perjudica directamente la prestación del servicio educativo”, indicaron.