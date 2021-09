Salamanca: delincuentes compartieron cerveza y helado dentro del restaurante que asaltaron

Un restaurante de la urbanización Salamanca (Ate) fue saqueado dos veces en tres días, denunció su propietario. Los ladrones ingresaron de madrugada y aprovecharon la poca vigilancia policial en la cuadra 30 de la avenida Circunvalación para escoger su botín sin prisa: 9.000 soles en efectivo y varios artefactos. Incluso tuvieron tiempo para brindar con cerveza dentro del local y compartir un helado . Los empleados encontraron restos de los productos consumidos en la mañana siguiente.

“Son sinvergüenzas, creyeron que estaban en un restaurante campestre”, comentó para Canal N Jorge Avellaneda, dueño del restaurante Cajamar, sobre el gesto despreocupado que tuvieron los hampones. “Estos señores son de por acá nomás. Ya la Policía, con la ayuda de los videos y las huellas dactilares, van a hacer la captura (de los ladrones)”, comentó el empresario. Vecinos de la zona vienen denunciando hace algunas semanas una ola de robos en Salamanca.

El primer atraco ocurrió el sábado 25 de septiembre, denunció Avellaneda. En esta primera incursión, los ladrones robaron 2.500 soles en efectivo, dos bicicletas, una laptop y celulares que usaban para el servicio de reparto. En febrero, un policía de la Comisaría de Salamanca fue acusado de disparar a un joven durante una intervención.

Jorge Avellaneda sostiene que no tuvo tiempo de mejorar la seguridad de su local después del primer asalto. Este detalle fue aprovechado por los delincuentes para volver a ingresar en la noche del lunes 27 de septiembre, cerca de las 11.30 p. m. En el segundo intento, se llevaron 6.500 soles de la caja, dos televisores, una laptop y dos bicicletas más.

“A la Municipalidad y a la Policía Nacional (pido) más rondas continuas por la zona. No solamente he sido agraviado yo, sino que aquí se producen robos en la calle, en casas y no pasa nada”, lamentó Avellaneda, el empresario titular de este restaurante con 20 trabajadores. “Pedimos a las autoridades más seguridad en la zona. De todas maneras va a pasar (los robos), pero no tan continuo”, invocó.