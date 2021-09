Piura: advierten irregularidades en la compra de equipos para hospital Santa Rosa

La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) del hospital Santa Rosa de Piura, detectó irregularidades en 64 adquisiciones de equipos de protección personal (EPP) por un valor de más de S/ 2 millones, por lo que determinó presunta responsabilidad administrativa y penal de cinco funcionarios, entre los que se encuentran el director del nosocomio, el jefe de la Unidad de Logística y el jefe de la Unidad de Epidemiología .

Según el Informe n.° 007-2021-2-5762-SCE, de la evaluación realizada al periodo comprendido entre el 15 de marzo al 31 de diciembre de 2020, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, se evidenció que las adquisiciones de EPP, que implican mamelucos descartables, mandilones y guantes estériles para personal del hospital, se efectuaron sin tomar en cuenta los procedimientos establecidos en el ordenamiento interno, en la ley y reglamento de contrataciones públicas y normas técnicas de salud para el uso de estos equipos en la atención de pacientes afectados.

Contrataciones

El 13 de octubre de 2020, el actual director del hospital Santa Rosa de Piura firmó la resolución directoral n.° 258-2020/GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171, la que aprueba un reconocimiento de deuda por la adquisición de estos EPP a proveedores. En dicho documento se establece que la Unidad de Logística está autorizada a solicitar los equipos a través de contratos verbales de crédito. De esta forma se justifica que no se pueda efectuar la contratación conforme a ley por falta de recursos.

Sin embargo, la comisión de control determinó que el hospital sí contaba con presupuesto para estos gastos durante los meses de mayo, agosto y septiembre de 2020 . Pese a ello, utilizaron mecanismos o formas de adquisición irregulares sin sustento normativo.

Esta situación favoreció a 16 proveedores con 64 compras de estos insumos por un valor total de 2 millones 64 mil 333 soles, ya que fueron seleccionados de manera verbal y directa sin establecer condiciones de competencia para obtener la propuesta más ventajosa para el hospital.

Atención de pacientes COVID en el Hospital Santa Rosa.

Además, se contrataron mayores cantidades de las necesarias según la norma técnica de salud y, parte de estos, fueron pagados a un precio mayor al contratado por otras instituciones hospitalarias , puesto que no se había realizado una indagación de mercado.

“Se concluye que, la cantidad de personal que debía utilizar EPP, en el año 2020, es de 196 en el mes de mayo, 233 en el mes de junio, 236 en el mes de julio, 254 en el mes de agosto y 257 en el mes de septiembre (...) El hospital no contaba con una justificación apoyada en un criterio técnico para la determinación de la necesidad diaria de 420 kits de EPP”, indica el informe.

De acuerdo con Contraloría, los hechos fueron generados por la actuación de funcionarios, al no cumplir con cautelar que las adquisiciones se desarrollen conforme a ley. Asimismo, el jefe de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental no cumplió con efectuar sus requerimientos y distribución de los EPP en observancia de las normas y el jefe de Almacén Central incumplió con realizar el ingreso y distribución de estos productos de acuerdo a los procedimientos.

Aún no se realiza pago

El director del hospital, Edwin Chinguel Pasache, indicó que el pago por la adquisición de los equipos aún no se habría realizado, ya que no se cuenta con el presupuesto. Además, con respecto a los precios elevados, dijo que ha propuesto realizar una conciliación con los proveedores para modificar el costo a pagar. Por último, apuntó que no podría asegurar si la cantidad de equipos adquiridos era la adecuada, ya que el área de Logística es la que se encarga de ello.