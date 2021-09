Los Olivos: estafan a mujer para que entregue su celular y S/ 1.400 por boleto de lotería

Una mujer denunció que fue víctima de dos criminales tras ser estafada con el cuento del boleto ganador de lotería. Según su testimonio, ella entregó su celular y S/ 1.400 para que pudiera cobrar el supuesto premio de más de 100.000 soles. Sin embargo, esto no era verdad. Este hecho ocurrió en el distrito de Los Olivos.

La joven identificada como Elsa Cajo Céspedes detalló cómo fue interceptada por una mujer y su cómplice en los alrededores de un mercado cerca de su vivienda. “Este señora aparece y me dice que le lea porque no sabe leer un papel, porque supuestamente había ganado los 100.000 soles (...) Íbamos a preguntar en Plaza Vea cómo iba a hacer el pago en efectivo”, sostuvo en América.

Ante la situación, la víctima aceptó ayudar a la persona, ya que prometió darle 5.000 soles a cambio. Sin embargo, al momento de llegar al centro comercial, la mujer le pidió 1.400 soles y su teléfono móvil. “Dijeron que me iban a dar S/ 5.000 y que no quería que le robara ese dinero, que yo iba a cobrar, y que querían una prueba de confianza, y como prueba era que le diera dinero y el celular. Yo se los di”, mencionó.

La joven ingresó al lugar para conocer el pago del supuesto boleto ganador de lotería y ahí se dio cuenta del engaño al saber el real monto del premio. “Me mandaron a mí para preguntar con el boleto cómo iba hacer el pago, si en efectivo o cheque. Y en ese momento que me fui a averiguar, me dijeron (los de la boletería) que solo era 5 soles porque tenía tres aciertos, y cuando regreso, ya no estaban”, relató.

Cajo Céspedes señaló que este dinero robado iba a ser usado para la medicina de su mamá. Agentes de la comisaría de Sol de Oro ya están investigando el caso y esperan dar con los responsables.