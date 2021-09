El 24% de los catedráticos aún sin posgrado a dos meses de vencer el plazo

El próximo 30 de noviembre vence el plazo de seis años para que los docentes que enseñan en universidades públicas o privadas cuenten con el grado de maestro (maestría). Si no lo hacen, serán considerados en la categoría que les corresponda o acabará su vínculo contractual.

Esto lo dispone la Ley Universitaria, cuyo artículo 82 precisa que los profesores ordinarios y contratados están obligados a tener, al menos, el grado de maestro para la formación en pregrado; y el de doctor en el caso de doctorados. Para adecuarse a este requisito, al inicio, se dieron cinco años, pero en pandemia se añadió un año más hasta noviembre del 2021.

Así, a la fecha, de los 23.611 docentes de universidades públicas, el 76% (17.944) ya cuenta con estudios de posgrado; mientras que el 24% (5.666) aún no lo acredita. No obstante, de este último porcentaje, más de la mitad sí ha egresado de dichos estudios, pero todavía no obtiene el título o está en proceso de inscribirlo, según el más reciente análisis elaborado por el Ministerio de Educación (Minedu), que aplicó encuestas en todas las instituciones estatales.

Trabajan propuesta

El director de Educación Superior Universitaria, Jorge Mori, señala que, dada la cercanía del vencimiento del plazo, esto se ha convertido en un tema prioritario para el cual junto con la Comisión de Educación del Congreso y los sindicatos se buscará consensuar en octubre una fórmula legal —como lo sería un proyecto de ley— que tome en cuenta al 100% de los docentes. “La solución definitiva debe atender a quienes realmente necesitan el plazo, pero no debe ser una ofensa a quienes hicieron el esfuerzo por cumplir. Hay que considerar ambos aspectos”.

En tanto, desde el Congreso, el legislador Wilson Quispe, de Perú Libre, ha presentado el proyecto N° 273 para ampliar el plazo hasta el 30 de noviembre del 2023, argumentando la reducción salarial y pérdida de trabajo por la crisis sanitaria.

Entre las principales dificultades para la obtención del grado identificadas por el Minedu están la falta del tiempo y de recursos. “Es un tema legal, pero también presupuestal. Así como se puede ampliar el plazo, los maestros necesitan licencia con goce de haber para terminar sus tesis, hacer los trámites. Esto buscamos resolver de manera definitiva”, dice Mori.

El sindicato docente pide extender los plazos y hace referencia a la falta de tiempo y altos costos de los posgrados.

La clave

Del 76% con posgrado, el 47% tiene maestría y el 29% doctorado. Desde el 2017, bajó de 44% a 24% la cifra de maestros no adecuados en las universidades estatales.