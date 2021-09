Joven asaltado durante enlace en vivo en el Rímac: Me robaron, tuve que correr

Un joven fue asaltado durante un enlace en vivo en el distrito del Rímac, en ese preciso momento una periodista hacía un reportaje sobre el incremento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana en algunos lugares de Lima Metropolitana. Los moradores comentaron que los actos criminales son recurrentes.

De acuerdo con América Noticias, el ciudadano realizaba el servicio de taxis, cuando un pasajero lo agredió para quitarle sus pertenencias, por lo que tuvo que correr hacia las cámaras del medio de comunicación.

“Me acaban de asaltar. Tuve que correr. Me acaban de robar la billetera con mis documentos y el celular. El carro lo he dejado porque me quitó la llave, lo tiró y salió corriendo. Eran una chica y un chico”, informó el joven, quien se encontraba en la urbanización El Manzano.

Asimismo, indicó que teme por sus tarjetas, debido a que no pudo bloquearlas de inmediato tras el hurto del móvil.

“Tenía tarjetas de crédito, pero me robaron el celular”, comentó.

Sujeto se hace pasar como repartidor de pizza para robar celular a joven

Hace unos días, en el mismo distrito, un sujeto se hizo pasar como repartidor de pizza para cometer sus fechorías. Las cámaras de seguridad del distrito captaron cuando el hampón le arrebató un celular a una joven que estaba esperando su taxi por aplicativo en la cuadra 5 de los Condominios El Manzano. Minutos antes del ilícito accionar, el hombre fingió ser un distribuidor que estaba perdido.