Intentaron beneficiar a suspendida procuradora del Gobierno Regional de Arequipa

La Gerencia Regional de Comercio y Turismo calificó de inviable la rotación de la suspendida procuradora Rosa Vallejos Beltrán. Esto debido a que la Oficina de Recursos Humanos del GRA, a cargo del José Dávila Portugal, dispusiera que Vallejos brinde sus servicios por necesidad en dicha área.

Sin embargo la gerencia, mediante el Oficio N°751, respondió que no lo ha solicitado. El documento firmado por el titular de esa gerencia, Carlos Andrade, advierte que no cuentan con área legal. Se resalta que la rotación no se ajusta a derecho y que Vallejos depende de la Procuraduría General del estado (PGE) y que sus funciones son exclusivas y excluyentes. “Lo que hace inviable dicha acción de rotación”, concluye.

Vallejos se encuentra con arresto domiciliario mientras duran las investigaciones en donde se la acusa de pedir un soborno para beneficiar a una empresa.