Dania Calderón, primera mujer trans en lograr cambiar de sexo en su DNI sin cirugía de resignación genital

Con información de María Ponce / URPI-LR

¡Sí se pudo! Esta martes, Dania Calderón se convirtió en la primera mujer trans que logró cambiar el sexo de su DNI sin necesidad de contar con una cirugía de resignación genital. Su lucha de años se materializó en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de Santa Anita.

Con música y acompañada del colectivo trans Féminas, Calderón comentó sobre el largo proceso que siguió para conseguir su derecho e increpó la judicialización del mismo.

“ Me siento contenta y frustrada. Es un proceso lento y tedioso. No es justo que recién a los 42 años obtenga ciudadanía . Esto debí tenerlo a los 18 años. Es necesario que haya una ley de género para nosotras. Pedimos que Reniec no se siga oponiendo”, sostuvo la ciudadana.

Asimismo, precisó que la entidad ha dilatado el proceso: “Ese es mi reclamo y mi rechazo”, indicó.

De acuerdo con la abogada de la mujer, en el país no hay una aceptación a lo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual señala que solo basta la voluntad de la persona para su reconocimiento en sus documentos de identificación .

“ Basta de estar pidiendo certificados psicológicos, psiquiátricos y cirugías. La persona no se vuelve trans de un día para otro, es algo que vive desde su pequeña infancia. No reconocer a las personas con el género que se identifica es violentarlas, sobre todo cuando sufren de discriminación”, agregó la abogada. Además, también recalcó que en el país lamentablemente no es un proceso administrativo, sino que se tiene que probar la identidad.

En esa línea, el colectivo Féminas presentará un proyecto de ley para realizar un procedimiento que no sea judicializado y se pondrá este caso como antecedente.