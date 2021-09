Coronavirus en Perú: Minsa reporta 569 nuevos contagios y 8 muertes en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los casos de coronavirus aumentaron a 2 174 219 y los fallecimientos llegaron a 199.329. La cartera, liderada por Hernando Cevallos, también detalló que en las últimas 24 horas se confirmaron 569 nuevos casos positivos y 8 decesos en el ámbito nacional.

Asimismo, se conoció que, hasta la fecha, el 37% de la población objetivo ya completó la cartilla de vacunación contra la COVID-19. El Minsa tiene como meta que este número ascienda al 50% antes de la llegada de la tercera ola.

Desde el lunes 27 de setiembre, el Ministerio de Salud está inmunizando a los jóvenes mayores de 21 años de acuerdo a la programación en la plataforma web Pongo el Hombro.

En actualización diaria del sector indicaron que 3.796 pacientes permanecen hospitalizados y 1.021 reciben ventilación asistida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La cartera precisó que, hasta la noche del 27 de setiembre, 2 150 396 personas cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario o fueron dadas de alta en un establecimiento de salud.

Estas cifras se obtuvieron luego de que analizaran 17 817 252 pruebas moleculares y serológicas. También se registraron 865 casos correspondientes a los siete días anteriores.

Ministerio de Salud actualizó sus cifras a través de sus canales oficiales. Foto: Minsa

Joven con variante Delta Plus se encuentra internado en UCI

Un joven de 19 años dio positivo a la variante Delta Plus. Según las autoridades, este caso es el más complicado, ya que el adolescente se encuentra internado en UCI. Al respecto, Víctor Jiménez, biólogo del equipo de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud (INS), dijo que la situación del pacienye posiblemente se debe a que no está vacunado contra la COVID-19.