COVID-19: Denuncian que no hay cola preferencial en vacunatorio Lolo Fernández

Con información de Gianella Aguirre/URPI-LR

“Van dos horas, acá hay bastante sol y hasta ahora nada. Los señores de seguridad me dicen que quién me manda a tener hijo tan joven”, denunció Lorena Chavéz, de 22 años, a través del WhatsApp de La República. La joven madre había llegado con alegría hasta el vacunatorio Lolo Fernández de Carabayllo para recibir su primera dosis de vacuna contra la COVID-19.

Sin embargo, tras dos horas de espera bajo el sol con su recién nacida en brazos, optó por retirarse al no poder ingresar por falta de cola preferencial. ”Yo ya no me voy a vacunar, ya es el colmo que no dejen ingresar y encima se ponen faltosos, uno viene con las ganas de vacunarse, pero no puedo seguir exponiendo a mi hija”, agregó.

Lorena señaló que no es la única afectada, ya que, en los exteriores del vacunatorio, permanecen más mujeres con niños en brazos y adultos mayores que deben soportan los rayos del sol en la intemperie sin solución alguna. ”Si solucionan algo recién iré, cuando haya cola para preferencial porque encima faltan el respeto”, comentó.

Ante la denuncia, La República se comunicó con personal de prensa de la Diris Lima Norte, quienes indicaron que todos los vacunatorios bajo su jurisdicción tienen cola preferencial, por lo cual se iniciaría las investigaciones correspondientes para detectar el motivo de esta actitud del personal presente en el vacunatorio.

Cabe recordar que, desde el 27 de setiembre, el Ministerio de Salud (Minsa) vacuna a jóvenes de 21 y 22 años, quienes se unen a los demás grupos de edad mayores que fueron inmunizándose progresivamente desde febrero de este año para ponerle freno a la propagación de la COVID-19.