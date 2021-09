COVID-19: joven de 19 años con variante Delta Plus se encuentra internado en UCI

Tania Carrasco, directora de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Este, informó el último 26 de setiembre que de los tres casos de la variante Delta Plus, uno es el más complicado, ya que se trata de un joven de 19 años que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en el hospital de Chosica. El paciente no cuenta con la vacuna contra la COVID-19, debido a que aún no le ha tocado recibir su primera dosis, a comparación de los otros dos infectados, que ya cuentan con ambas dosis.

El biólogo del equipo de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Jiménez, detalló un poco más sobre la situación de los pacientes que están en observación.

“En estos casos nos referimos a que de las tres personas que resultaron positivas para este Delta Plus, una de ellas no se encuentra vacunada, pero la persona que fue vacunada con las dos dosis, que ha sido personal de salud, se encuentra con síntomas leves, está bastante estable. Desgraciadamente, la persona que no ha recibido las vacunas, está con complicaciones”, dijo en Canal N.

“Lo que sabemos, por investigaciones a nivel internacional, es que la Delta y Delta Plus no discriminan, de momento, entre su sintomatología. Ese es un tema clínico”, agregó. Asimismo, en declaraciones a La República, el especialista ratificó que aún se desconoce si la Delta original es más infecciosa que su linaje o todo lo contrario.

Por otro lado, ya se investiga un posible cuarto caso de la Delta Plus tras la toma de 143 muestras.

¿Cuál es la diferencia entre la variante Delta y la Delta Plus?

De acuerdo a evidencia internacional, aún no se tienen muchos estudios respecto a la diferencia del linaje y sublinaje. “Le han llamado Delta plus por el adicional, Delta ha sido sensación mundial porque se ha comprobado que es más infecciosa; en India y en EE.UU. han detectado este sublinaje que tiene una mutación adicional, por eso le han acuñado Delta plus”, dijo el biólogo Jiménez a La República.

¿Qué es la variante Delta Plus?

Según la OMS, la variante Delta Plus contiene una nueva mutación en la proteína de espiga que el virus utiliza para entrar en las células humanas. A nivel mundial, aún se han reportado números bajos de casos con esta variante.