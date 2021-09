Colegio Médico del Perú: Tercera ola de COVID-19 no iniciaría al mismo tiempo en el país

Una posible tercera ola del coronavirus en el Perú no iniciaría al mismo tiempo en el país, según el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celi. Esto, debido a que existen diferentes reportes de casos y muertes por COVID-19 en las regiones. Incluso, en algunas se da presencia de otras variantes predominantes a comparación de otras.

El galeno acotó que existen diferentes panoramas de la situación del virus. El primero en el ámbito nacional y los otros dos, de manera más específica, los cuales revelan el estancamiento de los contagios en algunas regiones y el crecimiento en otros sectores. “En otras regiones por un lado estas caídas (de casos) están estancadas, y en otras regiones están en alza, lo que demuestra que las variantes se siguen portando de manera heterogénea en un mismo país. Teniendo en cuenta ello, no va a comenzar al mismo tiempo en todo el país, sino en una región”, mencionó en RPP.

Ante esta situación, el especialista indicó que esto podría comenzar en una de las regiones que está en alza de infectados. Por ello, la tarea del Ministerio de Salud (Minsa) debe ser identificar las zonas de mayor riesgo y priorizar la vigilancia epidemiológica.

Así también, en los sectores con mayor contagio, se debe acelerar el proceso de inmunización contra la COVID-19 y realizar más pruebas de descarte. “Con esas pruebas moleculares se hace vigilancia genómica, solo así podemos seguir postergando el inicio de la tercera ola y achicando el tamaño de la misma”, agregó.

Por otro lado, el decano del CMP aseveró que el informe de la aparición de las variantes Delta y Delta Plus llega con un retraso de dos a tres semanas en el Perú. Esto derivó a que no se haya dado un cerco epidemiológico adecuado y que esto se expanda a más lugares. Este último 28 de setiembre, Hernando Cevallos, ministro de Salud, aseguró que continúan con las tomas de muestras para ver si la variante Delta Plus se continúa extendiendo.