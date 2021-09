Congresista Edgar Tello, de Perú Libre, pide reorganizar la Sunedu

Sigue en la mira. El congresista de Perú Libre, Edgar Tello, reiteró hoy que “existe la necesidad de reorganizar la Sunedu ante tantas irregularidades” que, según él, no fueron resueltas ni aclaradas por sus autoridades durante la sesión de la Comisión de Educación, del 14 de septiembre.

Se debe recordar que aquella vez hubo posiciones encontradas tras la participación del jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Oswaldo Zegarra. Varios legisladores revivieron críticas que en los últimos dos Parlamentos no tuvieron resultados, entre ellos los referidos a los licenciamientos.

Esta vez, Tello mostró esta intención de “reorganizar” la Sunedu durante la sesión descentralizada de la Comisión de Educación que se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, la cual se alista para pasar por un nuevo licenciamiento tras su última denegatoria. Tello lo dijo desde Lima por medio de la virtualidad.

PUEDES VER Doce congresistas de universidades no licenciadas integran la Comisión de Educación

Esta posición de Edgar Tello es relevante porque es del ala de profesores de la bancada de Perú Libre y tiene una cercana relación con el presidente Pedro Castillo. Hay que precisar además que tanto el mandatario como el premier Guido Bellido aún no se reúnen con el jefe de la Sunedu. En cambio, ambos sí lo han hecho con diversos rectores de universidades.

Tello no es el primer legislador de Perú Libre, cercano al presidente, que se muestra en contra de la Sunedu. Ya lo ha hecho su colega Álex Paredes, quien ha evaluado esa misma posibilidad porque existen “muchas consultorías” y “trabajadores sin títulos”.

Además, tanto Paredes como Tello forman parte de la lista de parlamentarios que tienen estudios en universidades no licenciadas, lo que puede ser un conflicto de intereses. Tello es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) y Paredes es abogado por la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua, que no obtuvo el licenciamiento por no demostrar condiciones mínimas de calidad.

Finalmente, Tello solicitó a la Comisión de Educación, como miembro titular, que se vuelva a citar al jefe de la Sunedu para que brinde “respuestas concretas a las preguntas formuladas”.