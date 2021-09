Áncash: delincuente llora y pide perdón tras ser capturado

Serenos de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, en Áncash, detuvieron al joven Rafael Salvador Julca, de 18 años, por robar un celular a una mujer en el asentamiento humano Villa Municipal. La captura se realizó gracias a los moradores del lugar, quienes, además de auxiliar a la víctima, retuvieron al ladrón hasta la llegada de la policía.

Según las imágenes registradas por los serenos y difundida por medios ancashinos, tras su captura, Salvador Julca rompió en llanto durante el interrogatorio de los agentes ediles.

Al inicio de la intervención, el malhechor manifestó que todo se trataba de un malentendido por parte de los ciudadanos de esa zona, quienes lo acusaban de cometer el hecho con violencia. Luego indicó que no recordaba nada.

Tras las insistentes preguntas de los efectivos y en medio de sus respuestas contradictorias, Rafael Salvador aceptó que interceptó a su víctima, pero aseguró que solo la había tomado por el cuello.

“Estaba borracho y cometí un error que no debí hacer. Por favor, perdónenme. Se lo suplico. Ha sido un error, tocamientos, nada más. No sé qué me pasó. No he robado nada, solo la tomé del cuello”, manifestó.

Asimismo, intentó excusarse al señalar que un amigo suyo lo amenazó con matarlo si no sustraía el celular.

“Mi amigo me apuntó con su arma y me dijo ‘anda róbale el celular, vas a ganar plata, vamos a venderlo a 250 soles. Si no lo haces te voy a matar’”, expresó entre lágrimas.

A pesar de que aseguraba que alguien lo amenazó, el supuesto amigo no estaba en la zona ni fue mencionado por los vecinos.

Finalmente, el sujeto fue llevado descalzo a la Comisaría de Buenos Aires, en ese mismo distrito, para las diligencias correspondientes.