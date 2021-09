Trujillo: replicarán exitoso programa de Costa Rica en lucha contra inseguridad

Para combatir la delincuencia, la Municipalidad Provincial de Trujillo espera replicar el programa de seguridad que tiene el cantón de Moravia en Costa Rica, señaló el alcalde José Ruíz, quien participó en dicho país en diversas reuniones y pudo conocer de cerca la disminución de la inseguridad con este proyecto que cuenta con el financiamiento de Estados Unidos .

“Hemos tenido exposiciones muy valiosas en materia de seguridad ciudadana, ambiental, turismo y sobre todo en tecnología. En esta pasantía nos hemos reunido con tres alcaldes que han tenido muy buenos resultados en estos temas. Este 29 de septiembre brindaremos todos los detalles del viaje a Costa Rica al Consejo Municipal”, manifestó el alcalde de Trujillo.

“ La Municipalidad de Moravia ha podido gestionar un proyecto con el apoyo de la embajada de Estados Unidos, este país financió el proyecto ‘Sembrando Seguridad’, ya en Medellín Colombia se realizó esta experiencia con buenos resultados y se ha implementado ahora en este cantón de Costa Rica. Hemos conocido en sito y a detalle sobre este proyecto , la gestión que ha realizado el alcalde de esta ciudad y esperamos poder replicar para fortalecer la seguridad en nuestra ciudad, buscaremos un convenio con Estados Unidos para poder reforzar la seguridad en la provincia”, agregó la autoridad edil.

Ruiz Vega justificó la presencia del gerente del Segat, Joel Díaz, en la comitiva que viajó a Costa Rica.

“El gerente ha viajado costeando su pasaje, para un proyecto de relleno sanitario; aquí debería implementarse una planta de tratamiento de residuos sólidos y comercializar. No era necesario que el Concejo Municipal lo aprobara, se le ha dado la licencia, como alcalde se lo he dado”, dijo Ruíz Vega.

El burgomaestre aseguró que no realizaron ningún gasto económico por parte de la Municipalidad de Trujillo. “ No le ha costado un sol a la municipalidad, todos los que me han acompañado cada uno ha pagado su estadía ”, finalizó.