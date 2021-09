Puente Piedra: madre de familia denuncia que incendio en su vivienda fue provocado

Con información de Deysi Portuguez / URPI-LR

Lo ha perdido todo. Una madre de familia se quedó en la calle y solo con lo que lleva puesto luego de que su vivienda, ubicada en el Asentamiento Humano Vista Hermosa, en Puente Piedra, se incendiaria. El fuego, en solo unos minutos, hizo cecinas su dormitorio, cocina y sala.

“Yo a las 11 a. m. fui a lavar mi ropa a la casa de mi amiga. En la noche me llaman para decirme que mi casa se había incendiado. Mis vecinos me avisaron. Mi hijo salió conmigo, sino ahorita estaría lamentando su pérdida ”, comentó la fémina a La República.

Las causas del siniestro están siendo investigadas por las autoridades; sin embargo, para la mujer, identificada como Flor de María, esto ha sido provocado por los dirigentes de la zona o por el alcalde del distrito, Rennán Espinoza.

“ Yo sospecho de los dirigentes de arriba y del alcalde, que no me ha querido apoyar con la construcción de un muro de contención. Desde el 2019 no atiende mis pedidos bajo la excusa de que no hay presupuesto”, añadió la madre de familia, quien continúa consternada por los hechos que se registraron el último domingo 26 de setiembre alrededor de las 6 p. m.

La mujer y su hijo de 13 años con autismo tuvieron que pasar la noche en un local que le prestaron sus vecinos. Algunos de los residentes que se solidarizaron con ellos les alcanzaron frazadas y un colchón para que puedan descansar.