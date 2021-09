Protestas en corredor del sur en Cusco no tienen solución

Raúl Cabrera

El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas, Wilbert Fuentes, reconoció que todo está “estancado”. Primero porque la empresa MMG Las Bambas no quiere ceder a las exigencias de las comunidades y el Gobierno no pondría de su parte para solucionar el problema. “No quieren ceder, no nos quieren considerar en la cadena de valor; me refiero a que las comunidades sean proveedores de bienes y servicios (…). El Gobierno tampoco cumple su función”, señaló a este medio.

Este último sábado se realizó la segunda mesa de diálogo en la Comunidad Campesina de Huininquiri del distrito de Santo Tomás. Participaron representantes de 11 comunidades, funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la minera MMG Las Bambas y Defensoría del Pueblo. Lamentablemente no hubo acuerdos.

Fuentes manifestó que en el diálogo del sábado último en Huininquiri, la minera una vez más apenas los quiere considerar para que puedan regar las vías ante la polvareda, el transporte en vehículos menores dentro de la propia minera y otras labores pequeñas.

Mientras que las comunidades piden prestar el servicio en el transporte de minerales a través de los encapsulados, pues considera que de acuerdo a como se afecta a cada comunidad, se les debe dar la posibilidad de contar con cierto número de unidades de ese tipo.

Cabe señalar que esta demanda está dentro del subgrupo 03 que ha sido instalada por el premier Guido Bellido el pasado 28 de agosto en la zona de Huninquiri. En ese entonces se acordó que las reuniones de trabajo iniciarían el 9 de setiembre y se extenderían como máximo hasta diciembre, para agotar los cuatro subgrupos que se conformaron.

Es más, el dirigente señaló que las 11 comunidades de los distintos distritos que han participado en la mesa de diálogo, hoy pretenden construir sus viviendas en la vía, pues manifestó que ellos jamás dieron las licencias al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que sea convertido en una vía nacional dicha carretera . “Nunca hemos vendido (los terrenos), no nos han expropiado, haremos nuestras casas en la carretera”, señalo.

Este medio también conversó brevemente con el presidente de la Comunidad Campesina de Huininquiri, Sixto Huamaní, quien solo confirmó que no han llegado a ningún acuerdo, por lo que continuarán con su medida de fuerza. El dirigente evitó dar mayores detalles de la reunión del último sábado.

Mesa rota

Sin embargo, para el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas, Wilbert Fuentes, debido a que la mesa del subgrupo 03 no se resuelve, las otras tres mesas también están paralizadas y es poco lo que se ha avanzado.

Señala que esta situación ocurre con el subgrupo 02 donde se iba a abordar las afectaciones ambientales por el paso de unidades para ser considerados como área de influencia y el subgrupo 04 para discutir la no criminalización de las protestas antes las denuncias que tienen muchos dirigentes comunales. “Todo se ha estancado, si reanudamos (el subgrupo 03), se vuelve a activar los otros grupos de trabajo”, declaró.