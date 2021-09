Madre pide ayuda para operar a su hijo de seis años con AMC en Estados Unidos

El menor de iniciales P. J. es un pequeño de seis años del distrito de Carabayllo que fue diagnosticado con Artrogriposis Múltiple Congénita (AMC) y parálisis cerebral infantil. La artrogriposis es una malformación congénita de las articulaciones que ha afectado físicamente al niño, puesto que no puede flexionar sus brazos y piernas.

Su madre, Rosa Huerta, contó a través de un video en Facebook que necesitan viajar por segunda vez al Hospital Shriners de Philadelphia, Estados Unidos, para que pueda someterse a una segunda operación. Esta intervención servirá para el cambio de clavos en sus rodillas, ya que actualmente cuenta con ocho clavos en esa parte del cuerpo.

“(Mi hijo) no puede comer por sí solo y tengo que estar pendiente. Necesitamos el apoyo de donaciones para pasajes. Lastimosamente no puedo comprarlos, estoy con él todo el tiempo y me he dedicado a él desde hace seis años. Tampoco tenemos el apoyo del papá por ahora”, explicó Huerta en el clip.

“Me gustaría que personas se unan a nosotros a recaudar fondos para poder llegar a nuestra meta y seguir nuestros sueños: de ver a (a mi hijo) caminar y él pueda ser un niño independiente. Lo único que tengo que hacer es brindarle calidad de vida mediante cirugías, tratamiento ortopédicos y con terapia física”, agregó.

El próximo sábado 2 de octubre, la familia de P. J. realizará una actividad profondos para recaudar el dinero y viajar a Estados Unidos. La madre también comentó que pueden apoyarlos con la donación de pañales.

“Ayúdame a cumplir mi sueño: que mi hijo pueda caminar en un futuro. Será largo, pero para nosotros no hay nada imposible”, concluyó.

Para ayudar al pequeño, se han habilitado los siguientes números de cuenta: BCP: 191-04971075-0-86, CCI: 002-19110497107508656 y Yape: 992395396. Además, si deseas conocer sobre el menor y hacer un seguimiento a su tratamiento, él cuenta con una página en Facebook.