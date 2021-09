La Libertad: sentencian a dos menores por violación a adolescente

Dos menores fueron internados en el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo tras ser hallados culpables de ser infractores a la ley penal en el delito contra la libertad sexual en agravio de una adolescente. La decisión judicial se dio luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Sánchez Carrión, a cargo de la fiscal Dina Santillán Plasencia, respecto al ultraje sexual ocurrido el 31 de marzo de 2021 en el caserío La Copla Yanasarina, en la provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad.

Violación a menor fue denunciada ante Comisaría Rural de Huamachuco. Foto: Facebook

Los menores que pasarán cinco años en el centro juvenil son Y. C. R. P. (17) y A. R. C. (17), quienes junto a otros tres sujetos rompieron la puerta de la habitación donde dormía la víctima y abusaron de ella. Conocido el hecho, los familiares pusieron la denuncia en la Comisaría de Huamachuco, no sin antes ir al puesto de salud de Pallar para la atención inmediata de la menor.

Además de los cinco años de internamiento, el Juzgado Mixto de Sánchez Carrión ordenó que los padres de los infractores paguen una reparación civil de S/ 10.000 a favor de la agraviada.

Canales de ayuda

Si ha sido víctima o conoce a alguien afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).