Jara sobre Metropolitano: La ATU ha recibido un servicio deficitario por mucho tiempo

Tras el Informe de Control realizado por la Contraloría General de la República a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), donde se recomendó adoptar acciones preventivas y correctivas correspondientes luego de verificar la falta de mantenimiento y conservación de las estaciones y terminales del Metropolitano. La presidenta ejecutiva de la ATU, María Jara, señaló que en el proceso de transferencia recibió “un servicio deficitario, con falta de mantenimiento por mucho tiempo”.

“La ATU ha recibido un servicio deficitario con falta de mantenimiento por mucho tiempo, no solamente al momento de la entrega. Entonces la estrategia ha sido en una situación de pandemia donde además no teníamos los recursos económicos”, dijo a Canal N.

“En términos presupuestales ATU ha recibido los recursos recién en agosto y ya están echándose a andar nuestros procesos de selección para mejorar cámaras e infraestructuras”, acotó.

Además, indicó que el contexto de pandemia y emergencia sanitaria por la COVID-19 se priorizó generar las condiciones elementales y que el servicio no pare. Esto luego de que la entidad de control solicitara la pronta implementación de señaléticas, a fin de que el público usuario acate las medidas de distanciamiento físico para prevenir contagios del nuevo coronavirus.

“Tratar de generar condiciones elementales vinculadas a la COVID-19 y que el servicio no pare, en pandemia y sin recursos hace que no se pueda dar el mantenimiento que por muchos años no se daba ”, agregó.

Metropolitano: Contraloría advierte falta de señales para distanciamiento social en estaciones

A través del Informe de Control Concurrente n.° 17564-2021-CG/APP-SCC, que corresponde al periodo de evaluación del 2 al 17 de agosto de 2021, la Contraloría resaltó que existen ascensores, escaleras electromecánicas, luces de emergencia y cámaras de videovigilancia inoperativas o sin mantenimiento, así como falta de señales podotáctiles que limitan la seguridad y accesibilidad a las estaciones y terminales en perjuicio de los usuarios.

Asimismo, se observó que en horas de máxima demanda no se estaría respetando el distanciamiento social, lo cual permitiría la aglomeración de personas.