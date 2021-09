COVID-19: ¿qué dicen los especialistas sobre el consumo de alcohol tras la vacuna?

La vacunación contra la COVID-19 va tomando fuerza en el Perú. El Gobierno peruano se ha propuesto inocular, al menos, al 50% de la población antes de la llegada de una eventual tercera ola. En ese marco, desde este lunes 27 de setiembre, están inmunizando a nuevos grupos etarios: personas mayores de 21 años.

Ante la ampliación del rango de edad, muchos jóvenes comenzaron a preguntarse si pueden ingerir bebidas alcohólicas después de la aplicación de las dosis. Si bien es cierto que hasta el momento no existe un estudio que avale su consumo o lo descarte, hay especialistas en la salud que prefieren no recomendarlo durante las primeras horas postvacunación.

Para el infectólogo James Gutiérrez, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, beber alcohol dentro de las 48 horas luego de la primera o segunda dosis puede hacer que se reduzca la efectividad de la vacuna.

El experto recordó que las bebidas alcohólicas son diuréticos que pueden expulsar cualquier fármaco que recién haya entrado al organismo.

“El alcohol es un diurético y eso favorece a la eliminación de todo tipo de fármaco que se aplique al organismo humano, no solamente las vacunas. Si se toma un antibiótico y luego alcohol, el fármaco no hará efecto. El alcohol disminuye el tiempo de vida de cualquier droga en el organismo”, explicó para La República.

Además, aclaró que esto puede pasar con cualquier dosis contra la COVID-19. En Perú, por ahora, se aplican tres: Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca. A modo de espera está la vacuna Sputnik V, según las declaraciones del presidente Pedro Castillo.

Por otro lado, Juan Villena, médico infectólogo y exdecano del Colegio Médico del Perú (CMP), expresó una opinión totalmente distinta. En comunicación con este diario, el especialista dijo que el consumo de bebidas alcohólicas durante las primeras 48 horas postvacuna no interfiere en la productividad de los anticuerpos.

“El alcohol no tiene nada que ver con las vacunas. No hay ninguna relación entre la alimentación y la producción de anticuerpos generados por la vacuna. El wiski, el ron, el vodka no tienen nada que ver con el sistema inmunológico”, comentó.

Finalmente, explicó que en algunas circunstancias se suele restringir cierto tipo de comida para que, en caso de que se presente una reacción alérgica, la causa no sea confundida.

“Por eso se hacen recomendaciones, como que coma bien, no consuma alcohol, entre otros. Pero no porque haya una relación directa, sino porque se puede interpretar equivocadamente la reacción”, añadió.