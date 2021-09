Piura: congresista Wilmer Elera deberá responder por acusación fiscal

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en delitos de Corrupción de funcionarios citó nuevamente al congresista piurano Wilmar Elera García para que declare por las presuntas irregularidades en una obra de agua y alcantarillado del distrito de La Unión.

La audiencia de Control de Acusación se realizará este miércoles 29 de septiembre de 2021, donde enfrentará la acusación fiscal por los delitos de colusión agravada y falsedad ideológica, al no haber realizado, presuntamente, sus funciones de supervisión del proyecto.

Acusado deberá responder este miercoles. (Foto: República)

La acusación fiscal detalla que el congresista es el responsable del pago de adelanto directo de S/ 5 millones cuando no le correspondía. Pese a ello, se justificó con un avance ficticio.

“Dicho avance consignado en esta primera valorización no existía, situación que era de fácil comprobación si se hubieran adoptado mínimamente las providencias del caso, como lo era de realizar una verificación in situ, la cual no se hizo, y/o la revisión del cuaderno de obra, donde se podía advertir que el terreno en donde se ejecutaba la obra recién fue entregado el 7 de diciembre del 2011, siendo que los trabajos de campo recién se iniciaron el 12 de diciembre del 2011″, se lee en la acusación fiscal.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que el congresista es llamado para declarar ante la justicia por el caso de la obra del distrito de La Unión, donde prestó servicios de supervisión en el proyecto, que está abandonado desde el 2012.