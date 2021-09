Honor de periodista

Federico Rosado Docente

Se cuenta que, en cierta ocasión, el periodista puneño Federico More, cuyo talento era indiscutible pero no su moral, se encontraba en un bar. En el mismo local, hallábase uno de sus principales enemigos, el cual no quiso desaprovechar la ocasión para lanzarle una indirecta.

Así que se puso de pie y dijo: “colegas periodistas, brindo por los que escriben por su honor y no los que lo hacen por el vil dinero, ¡salud!”. Lo hizo mirando a su rival que estaba de espaldas.

Hubo aplausos y risas, salvo More, que sin inmutarse aceptó el brindis y le respondió: “Así es, cada uno escribe según lo que más falta le hace”.

Al margen de la anécdota que evidencia habilidad intelectual, la historia casi se repite, con diferentes actores.

El congresista de Acción Popular, Jorge Flores. Y el periodista de La República Liubomir Fernández. El primero le da la mano al segundo, y en ese mismo acto le entrega subrepticiamente cien soles.

La acción inmoral del parlamentario expresa la chabacanería criolla tan usual en la vida cotidiana nacional.

Por supuesto que es importante destacar la reacción del periodista Fernández. Su rechazo absoluto. El arrinconamiento al congresista, que no pudo hallar ninguna respuesta mínimamente decente.

El periodista remató su intervención apelando a su honor y al de su familia, lo cual para el acciopopulista debió sonar a chicharrón de sebo.

Debo confesar mi plena y total coincidencia con Liubomir Fernández, por recordarnos no sólo a los periodistas, cómo debemos proceder, siempre. Médicos, abogados, policías, ingenieros, todos: por nuestro honor.