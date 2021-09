Adulta mayor y tres familias quedan damnificadas tras incendio en Carabayllo

Mary Luz Aranda/URPI-LR

Tres familias lo han perdido todo. Un incendio consumió sus viviendas, luego de que el fuego se esparciera desde el fogón de una adulta mayor. El siniestro ocurrió en la tercera etapa del asentamiento humano Sol Naciente, del distrito de Carabayllo

Al lugar llegaron seis unidades de los bomberos para controlar el incendio; sin embargo, el fuego se expandió muy rápido a otras casas y afectó a la familia de la señora Lucy Artiaga Ayala.

“La moto de mi esposo está quemada, he perdido todo y hemos salido sin nada. Mi hermano me llama y me dice que se está quemando la casa y cuando vine, ya no pude hacer nada”, contó a La República la damnificada.

“A la siete de la noche estaban cuatro personas en la casa y la abuelita estuvo cocinando con leña y eso aumentó el fuego. Como tiene chatarras para vender, provocó que todo se incendie y no ha quedado nada, el terreno quedó vacío”, comentó una vecina del sector.

Los vecinos informaron a este diario que la referida mujer tiene 90 años y que pudo salir a tiempo con sus tres bisnietos cuando se inició el incendio . Ahora, los residentes solicitan apoyo para la damnificada, quien vivía en extrema pobreza.

“Es una abuelita que necesita apoyo y se llama Roberta Perales. Son tres mujeres y sus tres niños que fueron abandonados por su papá. Lo han perdido todo porque cuando inició el fuego, intentamos ayudar a apagarlo, pero no se pudo”, dijo uno de los habitantes del lugar.

La vivienda de la adulta mayor quedó en cenizas y estaría refugiada, junto a los niños, en la casa de una vecina.

Los damnificados piden apoyo de las autoridades para recuperarse de este siniestro. Si usted desea apoyar, puede contactarse al 921 921 568.