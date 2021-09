Piden incluir a empresarios en mesa de trabajo para la segunda reforma agraria

La Cámara de Comercio y Producción (Camco) Piura realizó un pronunciamiento para exhortar al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a incluir al sector empresarial en el grupo de trabajo sectorial para el desarrollo del sector agrario y de riego en el marco de la segunda reforma agraria.

“Pese a que el sector agro a nivel empresarial viene contribuyendo con el desarrollo del país, ha sido dejado de lado. En ese sentido, demandamos su inclusión como un actor con voz y voto en este grupo de trabajo”, señala el comunicado.

En esa línea, el presidente de la Camco Piura, Javier Bereche Álvarez, considera que se debe diversificar la mesa de trabajo, ya que la actividad agrícola no se realiza de la misma forma en todas las regiones.

“Me parece que Piura no se encuentra representada. Entiendo que los gremios son muchos a nivel nacional y no todos pueden ser convocados, pero no encuentro una real representatividad del pequeño, mediano agricultor o del agroexportador regional en la mesa”, mencionó Bereche Álvarez.

Asimismo, añadió que el sector agroexportador crea 80.000 puestos de trabajo en Piura y que son 60.000 las familias que se dedican en la región.

Prevención. Evitarán ingreso de plaga que afecta a banano.

“Las decisiones que se tomen en la mesa de trabajo impactarán en las políticas que se implementen durante los siguientes cinco años en el sector agro. Por eso consideramos que el sector privado debe ser tomado en cuenta, así como las juntas de regantes, y brindar mayor representatividad al agricultor regional”, finalizó.