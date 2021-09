La opinión de Francke sobre Tía María es política, no técnica

El ministro Pedro Francke ha señalado que Tía María es inviable ¿Qué opina?

Hablamos de un proyecto con US$ 1,400 millones de inversión, que dejará S/ 273 millones de canon y regalías, 8 mil puestos de trabajo durante la etapa de construcción y 4 150 durante la operación; Tía María sigue siendo un proyecto muy importante para Arequipa.

Sin embargo, no ha logrado la licencia social…

Southern ya tiene licencia de construcción. En teoría tiene todos los papeles para iniciar la operación. Creo que este tema ya lo deberíamos zanjar haciendo un referéndum regional para definir si va o no. No necesariamente la gente a favor del proyecto protesta. Pocos pueden bloquear vías, muchos podemos ser pasivos.

La voz del ministro es la voz del gobierno ¿Hace mal en desestimarlo?

Las declaraciones del ministro son más políticas que técnicas. No podemos opinar contra la viabiliadad de un proyecto tan importante para la región y el país. Su rol es promover e incentivar las inversiones del país. No hacer que los inversionistas se desanimen en venir al país.

¿Queda algo por hacer?

Southern debe agotar todas las instancias necesarias legales posibles para viabilizar esta inversión, respetando obviamente a la población del Valle de Tambo.

Pero no se debe olvidar que el gobierno puede quitarle la licencia de construcción, Southern perdió la concesión donde iba ubicar su planta de lixiviación

Lamentablemente se le escapó, eso no debió pasar. La empresa debe ver la forma de cómo hace para reparar lo que perdió. Podrían quitarle la licencia.

Sin Tía María la cartera de proyectos de Arequipa se torna poco interesante ¿Qué otro proyecto podría suplir esta inversión?

Tenemos Zafranal, Don Javier, Pampa de Pongo y debemos seguir apoyando Majes Siguas II, más las centrales hidroeléctricas de Lluta y Lluclla que involucra US$ 1,600 millones, con 120 mil puestos de trabajo. Este proyecto tiene incluso más impacto que Tía María.

Esa plataforma de proyectos es la de toda la vida…

- Los principales proyectos son los mineros, por el orden de inversión. Somos una región muy dependiente de pocos proyectos (…) Pero es cierto. No hay nada nuevo para Arequipa. Son los mismos proyectos de siempre.

Bajo ese criterio ¿no ejecutar Tía María causará un impacto negativo?

Sí, porque estamos perdiendo la competitividad minera. Si bien, Cerro Verde es importante, ya está en etapa de explotación, los proyectos que van agotándose deben ser reemplazados por otros para mejorar la inversión.

¿Cuál es el mensaje que deja el gobierno al sector privado?

Podríamos interpretar que todavía hay un desconocimiento de lo que aporta el sector privado a la economía nacional y regional. Me parece que (el gobierno) no está entendiendo la ecuación de cómo se genera riqueza.

¿Preocupa?

Muchísimo. Ahí viene el rol del ministro Francke que tiene que estar en constante convencimiento hacia lo que es el gobierno, por eso no debe salir con declaraciones políticas sobre Tía María.

¿Cuál es la percepción del empresariado frente a las idas y venidas del gobierno?

Que todavía no hay las condiciones necesarias para invertir, todavía no hay confianza del inversionista privado. Están tratando de alinear las reglas, pero no son claras.

¿En Arequipa tampoco se ve un norte en las autoridades que dirigen la región?

Por lo menos ya estamos dentro del grupo de regiones donde se espera que la vacunación contra el COVID llegue al 75%. Se está avanzando. Pero a la vez estamos en el grupo de regiones que no está invirtiendo ni ejecutando bien el gasto. En inversión pública, el gobierno regional está en 27.5%. Estamos muy atrasados.

¿Qué queda por hacer para reactivar la economía regional?

Debemos tener un mismo frente. Necesitamos reactivación económica con inversión. Sería bueno que a esta ciudad le toque un buen alcalde provincial y un buen gobernador regional.

¿Los que tenemos no lo son?

Solo puedo decir que necesitamos representantes pro salud, pro inversión, pro educación y que todos estemos alineados en un mismo objetivo.

Gobierno debe asumir su responsabilidad

El alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera Cervera pidió al Gobierno central “asumir la responsabilidad de sus decisiones”, luego que el ministro de Economía, Pedro Francke, señalara que el proyecto minero Tía María es inviable.

La autoridad edil, reconoció que la obra cuprífera, significaba un aporte a la economía de Islay. Así como la empresa privada que jugó un rol activo durante la pandemia. “El gobierno nacional no llegó a Islay”, sentenció. Pese a ello, Rivera señaló que la prioridad en Islay es “la tranquilidad social”.

Rivera refirió que el gobierno debe encaminar proyectos pendientes como una represa para el Valle de Tambo.