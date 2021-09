Minsa anunciará medidas para incentivar vacunación con ambas dosis la próxima semana

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que la próxima semana emitirán nuevas medidas para promover la vacunación contra la COVID-19. En esa línea, apuntó que probablemente las informen el día miércoles y así se cierren las brechas de inmunización en los grupos vulnerables. Cabe resaltar que aún se desconoce si se exigirá el carné de vacunación en el ámbito nacional.

No obstante, el titular del sector adelantó que se exigirá la cartilla a algunos trabajadores que atienden a personas. “Las medidas están en revisión y tienen que ver con estímulos a la vacunación de la población. Estamos conversando con distintos sectores privados para que nos ayuden. Y vamos a pasar a la exigencia de las dos dosis de vacunación de algunos sectores que tienen que ver con la atención al público”, anunció en RPP

“Como son medidas que sí van a tener impacto, estamos programando anunciarlas el miércoles de la semana que viene”, agregó. Por otro lado, expresó que son nuevas normas que se aplicarán a nivel nacional, a fin de que se eviten la restricciones focalizadas, tal como sucedió en Ica.

“Esto tiene que ser articulado a nivel nacional. No puede ser que en cada región se emitan medidas diferentes. Esto puede desconcertar a la ciudadanía y afectar la estrategia nacional. Deben ser medidas nacionales”, acotó.

Cevallos precisó que tienen mucha preocupación por las más de tres millones de personas que aún no han completado su segunda dosis y por el millón de peruanos mayores de 60 años a más que no se ha vacunado. “La cantidad que no ha recibido la segunda dosis son más de 3 millones de personas, y de las que tienen más de 60 años (en el mismo escenario), estamos hablando de algo más de un millón”, declaró.

Vacunación en Perú continúa con todos los mayores de 50 años. Foto: La República

Por último, detalló que se realizarán jornadas más extensas para seguir vacunando a más personas. “Nosotros hemos entendido que hay que sacar el Ministerio (de Salud) a la calle para que no se quede sin vacunar esa población mayor de 50 años y los que presentan alguna comorbilidad”, finalizó.