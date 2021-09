En octubre llegan más de 12 millones de vacunas contra la COVID-19

Al menos 12,4 millones de dosis de las farmacéuticas Pfizer y Sinopharm llegarán el próximo mes al Perú, con lo que se espera avanzar en la inmunización de la población objetivo nacional (28 millones de personas) contra la COVID-19.

Según detalló la jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez, el 1 de octubre arribará el primer lote de 329 mil dosis de Pfizer a través del mecanismo Covax Facility. Y entre la primera y tercera semana llegarán más de 4 millones de dosis del mismo laboratorio por contrato directo. Asimismo, durante el mes se recibirán las 8 millones de dosis de Sinopharm que hace poco adquirió el Gobierno.

Jornada para 23-24 años

En tanto, hoy y mañana se desarrollará un nuevo VacunaFest en Lima, Callao y otras regiones del país. Esta jornada de 36 horas consecutivas tiene como meta inocular a 450 mil personas y culminar con el grupo de jóvenes de 23 y 24 años, por lo que esta vez no se ampliará el rango de edad.

“El fin de semana continuamos con la programación de la vacuna de este grupo (23 y 24 años), así como también tenemos una cantidad gruesa de población convocada para recibir la segunda dosis”, indicó la funcionaria del Minsa.

Jiménez mencionó que este nuevo grupo etario ha tenido una gran participación desde que inició su proceso de inoculación. Detalló que durante el primer día se contó con la asistencia de 65 mil jóvenes.

“Hemos estado en un promedio de 40 mil a 45 mil asistentes. Con los grupos anteriores las cifras eran menores, llegábamos al 70% de los convocados”, indicó la jefa de inmunizaciones a La República.

Añadió que se espera la asistencia masiva de jóvenes durante este VacunaFest.

Infografía - La República

Regiones con brechas

En tanto, el proceso de inmunización avanza en el país. Producto de ello, a la fecha se tiene al 53% con la primera dosis y más del 35% de la población está protegida con dos dosis, señaló el ministro Hernando Cevallos desde Loreto. Pese a ello, aún existe una gran cantidad de personas que no tienen ninguna vacuna.

En ese sentido, señaló que parte de los acuerdos tomados en la Asamblea de Gobernadores Regionales (ANGR) están orientados a priorizar el cuidado de las poblaciones vulnerables que se encuentran en el grupo de rezagados en la vacunación.

“Hemos conversado sobre la importancia del uso racional de las vacunas, de tratar de aplicarla sobre todo a los grupos más vulnerables. No puede haber una persona mayor de 50 años que no esté vacunada con dos dosis en el país. Hay que seguir bajando la edad, pero este grupo, que es el que no debe enfermar y no puede fallecer, es el que hay que cuidar”, indicó.

Para lograr el objetivo de reducir brechas, el Ministerio de Salud (Minsa) sigue aplicando nuevas estrategias, como el desplazamiento de brigadas hacia las zonas rurales y pueblos nativos de la selva.

“Llevamos vacunas a las comunidades a las cuales aún no se había logrado coberturar. Seguimos con los centros de vacunación. Los centros de salud activados con lista de personas mayores para segunda dosis y poblaciones con comorbilidades. Además seguimos acudiendo a espacios de trabajo y yendo casa por casa”, mencionó.

Vacunación en Perú, Minsa

Tercera dosis en estudio

Cevallos también se refirió a los estudios de Pfizer que indican que sería necesario el uso de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Sobre ello indicó que se viene evaluando esta posibilidad y que en los próximos días se comunicará la decisión del Minsa.

“La posibilidad de una dosis de refuerzo podría ser pertinente, pero no para toda la población, sino para grupos vulnerables o de primera línea”, dijo.