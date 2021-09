Chiclayo: regidores de MPCh piden a Procuraduría iniciar acciones legales contra alcalde

Ante las preguntas irregularidades en cinco obras de construcción y supervisión de colegios valuadas en más de S/ 4,5 millones, la comisión especial de regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) emitió el dictamen que concluyó en solicitar a la Procuraduría Anticorrupción de Lambayeque el inicio de acciones legales por los delitos de colusión y omisión y demora de actos funcionales contra el alcalde Marcos Gasco y los que resulten responsables.

Este equipo está conformado por los concejales Roxana Orosco, Jony Piana y Randy Vegas, quienes también pidieron a la Contraloría General de la República y a la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios del ayuntamiento ejecutar medidas conforme a sus competencias.

Financiera de Ayacucho

Jony Piana manifestó a La República que existen indicios de hechos al margen de la norma, específicamente en tres contratos para construcción y dos contratos para la supervisión en la restauración de centros educativos financiadas por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

El concejal recalcó que, en los procesos de selección, el comité especial validó la carta fianza de la cooperativa de ahorro y crédito Niño Rey de Huamanga ( Ayacucho) que presentaron los contratistas.

No obstante, enfatizó que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) informó que dicha financiera tiene nivel 1 en operaciones, lo que le impide otorgar avales y fianzas a sus socios en el marco de contrataciones con el Estado.