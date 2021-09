Pueblo Libre: en 30 segundos roban máquinas valorizadas en 70.000 soles

Con información de Joel Robles / URPI-LR

Solo les bastó 30 segundos. Cámaras de seguridad del lugar grabaron a dos delincuentes llevarse dos modernos equipos oftalmológicos valorizados en 70.000 soles de la tienda Beauty Visión ubicada en Pueblo Libre.

Abraham Goñi, dueño de la óptica, pidió ayuda a las autoridades para identificar a los hampones que rompieron la cerradura de la puerta de metal que protegía su negocio.

“Pido a la policía que me ayude a identificar a los ladrones y recuperar mis equipos, que me servían para medir la presión ocular y la vista”, dijo a La República

Asimismo, hizo un llamado a sus colegas a no dejarse sorprender por sujetos que quieran venderles estos aparatos de precisión a un precio de remate.

“Si algún colega sabe de su venta en el mercado informal, le pido me avise para poder recuperarlos, no seamos indiferentes, son máquinas que me costó años conseguirlas para mi trabajo”, agregó.

Cabe resaltar que las actividades delictivas no son ajenas en este distrito. El pasado 18 de setiembre, delincuentes se hicieron pasar como repartidores de delivery para cometer sus fechorías. Sin embargo, todo terminó cuando fueron intervenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Minutos antes, los facinerosos habían amedrentado y arrebatado sus pertenencias a una joven en Jesús María.

Los uniformados capturaron a los sujetos cuando se estaban dando a la fuga a bordo de una moto lineal. Los hampones utilizaban la caja característica de los trabajadores para pasar desapercibidos.