Los Olivos: captan a delincuente que bailaba durante robo a tienda de bicicletas

En Los Olivos, cámaras de seguridad captaron a un delincuente que bailaba durante un robo a una tienda de bicicletas. La propietaria del local mencionó que no es la primera vez que roban su establecimiento, ya que lo han hecho en reiteradas ocasiones. Ahora, pidió que las autoridades vean el caso y atrapen al sujeto que se llevo su laptop.

De acuerdo a las imágenes difundidas en América, el hampón llega al lugar cubierto con su mascarilla, por lo que no se le observa el rostro para identificarlo. “Él esta cubierto y no deja ver su rostro. Esa persona ya sabía dónde estaban ubicadas las cámaras de los vecinos, por eso, no alza su cara en ningún momento”, indicó la dueña en América.

El criminal entró con las llaves del local, e incluso, dio unos pasos de baile. Luego, buscó el equipo electrónico y lo puso en su bolsa. Tras ello, salió del local y se fue del lugar. La propietaria manifestó su molestia y le pareció sospechoso que solo se llevara la laptop.

PUEDES VER Arequipa: Policía captura a delincuente que fingía ser indigente para hurtar en locales

En esa línea, también señaló que el último domingo intentaron asaltar su local y sería una persona conocida. La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el caso y espera dar pronto con el paradero del delincuente.

Pasajeros de bus atrapan a delincuente que robó celular y lo golpean

Un delincuente subió a una unidad de bus para robarle el celular a un joven que iba con su progenitora. Este hecho se suscitó en el cruce de las avenidas Las Palmeras con Universitaria, en el distrito de Los Olivos. Tras ello, los pasajeros del bus bajaron para atraparlo y golpearlo. Por último, lo llevaron a la comisaría más cercana.