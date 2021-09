Variante Delta: un infectado contagia de cinco a ocho personas más, según INS

La variante Delta de la COVID-19 es una de las más contagiosas y tiene la capacidad de infectar de cinco a ocho personas. Así lo informó el Instituto Nacional de Salud (INS). Según lo expuesto por el ministro de Salud, Hernando Cevallos, el último viernes 24 de setiembre, esta mutación se ha convertido en la predominante en el Perú, por encima de otras.

“ Sabemos que es la variante más contagiosa, la más transmisible, con la capacidad de contagiar entre 5 a 8 personas. Aquellas personas infectadas con Delta tienen mayores unidades potencialmente infecciosas, un mecanismo que quiere decir mayor transmisión del virus”, mencionó la infectóloga Lely Solari.

Asimismo, la especialista indicó que esto suele infectar más a las personas que no cumplen los protocolos de protección o no están vacunadas contra el coronavirus. Por otro lado, aseveró que aún se desconoce si es más letal o no.

“Hay diversos estudios que se están llevando a cabo para definir sus características clínicas diferenciadas. Si es más letal o produce enfermedad clínica más severa, hay estudios que dicen que sí y otros que no. Todavía esto es controversial”, sostuvo.

Así también, se anunció que la variante Delta desplazó a otras como Lambda y Gamma. “La tenemos también en Junín e Ica. Lamentablemente, en las últimas semanas tenemos un foco importante en el norte: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad con más del 55% de proporción de la variante Delta circulante. En total está presente en 22 de las 25 regiones del país”, precisó.

Hasta el momento, las únicas regiones que no cuentan con ningún caso son Loreto, Amazonas y Huánuco. Por último, Solari explicó que la variante Delta tiene sublinajes y se han detectado más de 20 subtipos, según la OMS.

Síntomas de la variante Delta

Según reportes del Reino Unido, la variante Delta presenta las siguientes características:

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Secreción nasal

Las personas más jóvenes que contraen el virus indicaron que se siente como un resfriado fuerte y coinciden en que es más contagiosa. Así también, otras señales suelen ser trastornos intestinales severos, gangrena y sordera. Los síntomas más comunes en la COVID-19 ya no suelen ser los que se presentaban anteriormente.