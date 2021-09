Diresa denuncia robo de dos frascos con vacuna de Pfizer en Áncash

Miembros de la Dirección Regional de Salud de Áncash informaron que dos frascos que contenían dosis de Pfizer fueron hurtados en el nosocomio del lugar, luego de que el personal denunciara el hecho.

El director regional de la Diresa, Guillermo Morales, explicó que ambos frascos contenían seis dosis y que el robo se habría realizado por personas ajenas al personal de salud. Tras ser consultado sobre la supervisión de los fármacos, precisó que “el personal fue recortado, tenemos disposición de atender COVID-19 y no COVID-19. A la hora que han acudido se dieron cuenta de que faltaba vacunas Pfizer”. El delito se habría realizado a las 10.00 a. m.

“Llegaron al establecimiento y tomaron estos dos frascos. No les va a servir porque no tienen congeladoras, no tendrán registro. Si no tienen buena conservación, no van a estar inmunizados si la vacuna no está en óptimas condiciones. (Fueron) dos frascos, cada uno de seis dosis”, expresó Morales a la prensa.

Asimismo, reiteró que la Fiscalía y la Policía Nacional están realizando las investigaciones correspondientes. “Las vacunas estaban dentro del termo, dentro de la congeladora”, agregó.

Minsa estima que tercera ola inicie en 20 días

En su visita a Loreto, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, detalló que la tercera ola de coronavirus iniciaría en 20 días.

“Lo que ahora vemos es un incremento de casos de la variante Delta. Hace menos de tres semanas teníamos 40 casos y ahora tenemos 534 casos, y ha pasado (en el último estudio genómico) a ser la variante predominante en el Perú, con más del 54% de los casos sobre las otras variantes detectadas”, explicó a la prensa.