Arequipa: informe de Desarrollo Urbano advirtió irregularidades en proyecto inmobiliario de La Recoleta

La aprobación del anteproyecto inmobiliario “La Recoleta” se hizo de manera irregular. Advierte ello un informe emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU) de la Municipalidad Provincial de Arequipa del 27 de agosto pasado.

El documento al que tuvo acceso La República da cuenta de 21 hechos irregulares , y pese a ellos, la comisión técnica calificadora presidida por Francisco Ampuero dio viabilidad al anteproyecto.

El proyecto habitacional ubicado entre las calles La Recoleta y Beaterio, apunta a edificar 5 torres de 5 y 6 pisos para 167 departamentos. Ello contraviene los parámetros urbanos (norma A-140) que solo permite hasta 4 pisos. El informe ratifica ello. Además, advierte que el proyecto no contempla la puesta en valor del inmueble, pese a que este forma parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

Sustracción

Entre las conclusiones del documento elaborado por la extitular de la DGU, Analía Parisaca Vargas se resalta “innumerables” hechos irregulares cometidos en el proceso de calificación. Aparentemente se buscó favorecer a la inmobiliaria .

El expediente fue presentado ante la municipalidad el 18 de enero de 2021. Este fue calificado pese a que no cumplía las exigencias básicas. Por ejemplo, se omitieron las firmas de los propietarios y el proyectista en el Formulario Único de Edificaciones (FUE), documento con el que se inicia el trámite. Pese a ello “la comisión no hizo ningún tipo de observación, debiendo abstenerse la calificación del expediente hasta la subsanación”, señala el informe.

El hecho más escandaloso apunta a que el expediente “habría sido sustraído de las instalaciones del área de Edificaciones Privadas” de la comuna. La razón, disponer del mismo para notificar de todos los actuados a la empresa.

Al respecto, Parisaca advierte dos hechos puntuales. Se trata de dos “proyectos de oficios” dirigidos a la inmobiliaria. El primero (N° 071-2021) es del 19 de febrero pasado. Lleva el sello y firma de la Arq. Yudy Manrique. Se señala que el anteproyecto en consulta fue calificado como “No Conforme” por la comisión técnica, por lo que debe levantar observaciones. Desde la GDU se advierte que la rúbrica de esta profesional sería falsa.

El segundo oficio, fue remitido a la empresa, dos meses después. Es del lunes 19 de abril. Lleva el sello y la firma del presidente de la Comisión, Francisco Ampuero. El documento señala como “Conforme” la calificación hecha al anteproyecto, pese a que no se levantó adecuadamente observaciones en torno al no cumplimiento de parámetros urbanos. También se advierte que la firma habría sido falsificada . La calificación positiva fue hecha el viernes 16 de abril y fue notificada con “inusual celeridad” . Ante ello, el informe señala: “Es de extrañeza que supuestamente se haya obviado todo el trámite y en menos de un día hábil se haya trasladado la comunicación, evidenciando con ello una irregularidad en su tramitación”, refiere.

Ambos oficios son parte del expediente que presenta la inmobiliaria pero no figuran en el sistema interno de la comuna. Por ello, la gerente, recomendó la remoción de todos funcionarios y personal que labora en el área de Edificaciones Privadas . Así como la revisión exhaustiva de todos los proyectos aprobados.

El informe, además cuestiona el rol del Ministerio de Cultura y de su comisionado Mario Torres. El predio no es catalogado como monumento histórico por el ente, pese a que, en un informe de 2012, la misma entidad sí lo consideró. Es más, exigía que cualquier intervención debía contar con el permiso del ente. No obstante, las actuales autoridades consideraron que “La Recoleta” cumplía con los parámetros urbanos. “El Ministerio de Cultura aparentemente habría hecho caso omiso a su propio pronunciamiento”, concluye la ex gerenta de GDU. Esta dejó el cargo días atrás. Por estas aparentes irregularidades la GDU recomienda a la comisión, reevaluar el proyecto, bajo responsabilidad. Además de dejar sin efecto el dictamen de viabilidad.

Sacan a Ampuero de Comisión

El alcalde de la Municipalidad Provincial, Omar Candia, reveló que el presidente de la comisión calificadora, fue removido del cargo días atrás.

Explicó que el proyecto volverá a ser evaluado. Aunque insistió en que se debe buscar “justos medios”. Ello, pese a que diversos especialistas, así como la Defensoría del Pueblo, pidieron que el proyecto vuelva a foja cero, debido a vicios en la calificación. Se cuestionaba la presencia de Ampuero y de Mario Torres. Este último cuestionado por aparentemente haber participado en la elaboración de la memoria histórica del proyecto.

La remoción de los otros miembros de la comisión, dependerá del Colegio de Arquitectos.