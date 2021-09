Más de 2 millones aún no recibió ninguna dosis en regiones del sur

En cinco regiones del sur se tienen que vacunar cuatro millones de personas. Sin embargo, solo se avanzó con inmunizar a 1.9 millones , de los cuales solo 1.2 millones completaron su segunda dosis. Esto según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS) del Ministerio de Salud (Minsa) actualizado al 21 de setiembre. El nivel de avance por región es distinto y cada una con problemática singular.

Puno figura en la cola por su baja cobertura. Solo el 31% de su población recibió la primera dosis y 17% acudió por la segunda (ver infografía).

Vidmar Mengoa Herrera, asegura que son varios los factores que influyen en las bajas coberturas. El decano del Consejo Regional XIV-Puno del Colegio Médico del Perú, enumeró como causas la poca disponibilidad de dosis en un momento, la falta de comunicación, la geografía, pero sobre todo las creencias del poblador y el poco compromiso de las autoridades.

“Hay un buen porcentaje que no quiere vacunarse por información de las redes sociales, medios y líderes comunales de que la vacuna podría generar efectos en la vida en los próximos años, alteraciones en la formación de los niños, grado de dependencia. Todos conceptos erróneos”, replicó el médico.

Mengoa resaltó que la Dirección Regional de Salud de Puno no supo articularse con los gobiernos locales y falta una adecuada participación de los alcaldes comunales. Sostiene que las municipalidades no son partícipes de las campañas de inoculación. También juegan los mensajes de religiones protestantes que no benefician el proceso. El médico subrayó que esto los pone en una peor situación ante una tercera ola de la COVID-19, aún más con déficit de médicos intensivistas. “Con la mayoría de la población no inmunizada la explosión de los hospitales es inminente”, advirtió.

No se cierran brechas

En una mejor posición están las otras regiones, aunque con brechas. Arequipa, por ejemplo, tiene 528 mil personas sin recibir ninguna inyección. Además falta nivelar la vacunación de 18 a 28 años en Islay, Camaná y el distrito de Majes (Caylloma) .

El infectólogo de EsSalud, Carlos Vizcarra, calificó de bueno el avance: 59% en primeras y 39% en segundas dosis.

Aún así el especialista sostiene que puede sorprender el virus en una tercera ola. “Hay que hacer esfuerzo de cobertura al máximo. Si no queremos un fuerte brote tenemos que llegar al 90% de la población”, recomendó. Explicó que antes se creía que la inmunidad de rebaño se llegaba al cubrir el 70%, pero el estimado cambió al 90%. “Hay que amortiguar la pandemia con la vacunación. El virus dirá la última palabra”, sostuvo.

Cusco atrasado

Cusco, en cambio, aún no supera con al menos inocular con primera dosis al 50% de su población objetiva. Según el REUNIS tiene 44% con primera y 29% con segunda. Son 683 mil ciudadanos que no tienen ninguna protección contra el virus . Las mejor posicionadas con primeras dosis en el sur son Tacna (67%) y Moquegua (62%). Su menor población ayuda. Aunque todavía tienen gente que cubrir. En el primer caso no recibieron ninguna dosis 104 mil y la segunda 62 mil.

El 88% de hospitalizados no se vacunó

Bertha Centy Flores, jefa de Epidemiología del hospital Honorio Delgado Espinoza, sostuvo que el 88% de hospitalizados por COVID-19 no está vacunado. La médico aseguró que por la disminución en los contagios hay una mayor disponibilidad de camas en UCI y Shock Trauma. Por ello se están destinando a pacientes sin que tengan el virus. “En UCI son 12 COVID y dos no COVID. En Shock Trauma también hay dos personas con otras enfermedades”, indicó. Centy informó que también se han presentado dos casos graves de personas vacunadas pero que no han llegado a ser entubadas.

