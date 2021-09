La Libertad: asaltan camión de cervecería Backus y dejan herido a trabajador

Dos delincuentes, uno de ellos premunido de arma de fuego, interceptaron al trabajador de un camión repartidor de la empresa Backus de placa D8W-776 en la provincia de Virú, en la región La Libertad y se llevaron el dinero en efectivo que había recaudado al realizar las ventas del día. El tripulante de la unidad quedó con la cabeza rota debido a que uno de los facinerosos lo golpeó salvajemente con la cacha de la pistola. El hecho ocurrió a la 1.30 de la tarde del miércoles 22 de septiembre, en la avenida Virú, de la ciudad del mismo nombre, cuando los operadores abastecían de productos a una tienda.

Al parecer, los malandrines habrían estado siguiendo la pesada unidad, pues en momentos que el ayudante del chofer regresaba al camión tras haber abastecido de cajas de cerveza a un local, aparecieron los dos ladrones en una motocicleta y sin esperar, uno de los malandrines se abalanzó contra el trabajador y le dio con la cacha del arma provocándole una herida. Con palabras soeces y apuntándole con la pistola, el caco conminó a la víctima a entregar el dinero sin oponer resistencia, de lo contrario, dispararía a matar. “Faltaban unos 200 m para llegar al camión con una botella de agua para mi amigo que estaba en la cabina del camión, y ahí me asaltaron. El cómplice decía que me metan un balazo si me resistía”, señaló el asustado operario.

Tras perpetrar su delito, los maleantes huyeron con rumbo desconocido. El agraviado fue trasladado al de inmediato al centro de salud de Virú para recibir la atención médica debida. Los médicos le suturaron la herida colocándole tres puntos. Posteriormente, los empleados se dirigieron al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Virú para realizar la denuncia respectiva.

