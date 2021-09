Juliaca: gremios protestan contra el alcalde Sucacahua

A un año y tres meses para que acabe su gestión el alcalde de Juliaca, David Sucacahua Yucra, afrontó una paralización de 24 horas. Dirigentes de esa ciudad paralizaron durante las primeras horas de ayer el transporte en varios puntos de ingreso y salida de Juliaca.

El descontento contra el burgomaestre es por la ausencia de obras de envergadura, falta de acción municipal para controlar los locales nocturnos, y no haber cumplido su promesa electoral de darle calidad de vida a los ciudadanos con proyectos de saneamiento.

Bloqueos

La vía hacia Arequipa, estuvo bloqueada por horas. Piquetes de huelguistas desde muy temprano colocaron piedras sobre la carretera y quemaron llantas. Decenas de unidades quedaron varadas sin la posibilidad de ingresar y salir de Juliaca. El piquete que estuvo a cargo de este punto recién al mediodía abandonó el lugar.

La salida a Cusco también estuvo obstruida por horas. La Policía, En este punto se detuvo a un dirigente por bloquear carreteras y enfrentarse a los miembros del orden. Se registraron conatos de pelea entre huelguistas y policías.

En la ruta hacia la provincia de Huancané, se vivió un panorama similar. Las unidades no pudieron salir con normalidad con destinos a diversas provincias de la zona norte porque grupos de manifestantes amenazaron con apedrear las unidades. El tránsito se restableció cerca de las 11:00 hrs.

En la vía Puno-Juliaca, a la altura de la Universidad Andina, se registró un bloqueo. Y ante la amenaza de apedreamiento, los transportistas optaron por rutas alternativas, para ingresar a la ciudad calcetera.

El comercio, el transporte, y las actividades privadas se desarrollaron con cierta normalidad, aunque no al 100 %. El paro se hizo sentir.

“Esta gestión prometió hacer cambio pero nada. Estamos peor. Este alcalde ya dejará el cargo y no hay nada que se pueda rescatar. Solo compró una planta de oxígeno industrial y no es medicinal en plena emergencia. Así de mal estamos”, dijo César Huasaca Abarca, dirigente de prestatarios.

Cerca al mediodía los dirigentes protagonizaron un mitin que congregó a no más de 200 personas en el frontis del municipio de Juliaca.

“En noviembre estamos de aniversario y no vamos a festejar porque no hay motivo alguno. Por el contrario, vamos a paralizar contra esta gestión la cual es pésima. No solo digo yo. El 90% de la ciudadanía desaprueba esta administración con serios casos de corrupción y mala administración”, dijo el dirigente Reynaldo Rojas.

Comerciantes descontentos

El comercio, la actividad predominante en la ciudad calcetera, quedó suspendido por horas. Es el caso del mercado San José. “El alcalde en vez de enfrentar el comercio ambulatorio lo que ha hecho es quitar sus cosas a nuestras compañeras de la vía pública. Eso no es ordenar la ciudad. Por eso estamos un poco resentidas las comerciantes”, dijo Aurelio Nina, del mercado San Tupac Amaru.