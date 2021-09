Coronavirus en Perú: hay 4 millones de mayores de 40 años sin vacuna o con solo una dosis

En las últimas semanas, el rango de edad para la vacunación contra la COVID-19 se ha ampliado en el país; sin embargo, la brecha que falta cerrar entre primeras y segundas dosis continúa siendo grande, sobre todo en las personas de 40 años a más. A la fecha hay 4.114.470 ciudadanos de dicho grupo etario a los que les falta su segunda dosis e incluso la primera; es decir, no están protegidos en absoluto.

De acuerdo al exministro de Salud Víctor Zamora, este grupo de personas tiene un alto riesgo de fallecer por COVID-19 en una posible tercera ola. En esa línea, el analista de datos Rodrigo Parra sostiene que a lo largo de la pandemia los ciudadanos mayores de 40 han representado el 95% del total de muertes por el virus, mientras que el otro 5% han sido menores.

Asimismo, en cuanto a regiones, solo son dos las que bordean el 50% de la población con doble dosis: Callao y Tacna. No obstante, ello no sería suficiente para proceder con la inoculación de los menores de edad, como ocurrió en Cusco, Tumbes y Tacna. Esta última región aún no da marcha atrás pese a que el Ministerio de Salud (Minsa) no ha dado la autorización correspondiente. Según las redes sociales de la Dirección Regional de Salud, hoy jueves continuarán con la inoculación de adolescentes de 12 años a más.

Parra comenta que solo en siete regiones se ha logrado alcanzar el 69% de la población mayor de 40 años con dos dosis: Lima, Callao, Ica, Moquegua, Tacna, Arequipa y Pasco. Sin embargo, la jefa de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, sostiene, por ejemplo, que pese a ese avance, en Tacna aún existen 27.000 personas que faltan inmunizar. Justo por eso el objetivo es cerrar brechas.

Para Zamora, el “indicador de éxito de este Gobierno no es cuánta gente estás vacunando por primera vez, sino cuánta gente mayor de 40 años protegida con dos dosis tienes”.

Pero la pregunta es ¿por qué mucha gente no ha regresado por su segunda dosis o ni siquiera ha ido por la primera? El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, señala que encontraron tres causas.

A no creer en mentiras

La primera es la abundancia de información falsa que comparten algunos medios, sobre todo digitales. Y es que esta práctica no es contrarrestada. La segunda es el desconocimiento a la vacunación. Palacios explica que la persona puede asustarse luego de inocularse y tener reacciones leves en casa, por lo que ya no regresa para la otra dosis.

Y la tercera causa, sostiene, es que un grupo de ciudadanos no puede acercarse a los vacunatorios por motivos de trabajo o tiempo. No obstante, asevera que estas dificultades son “completamente subsanables”.

En tanto, Zamora recuerda que el 80% de la población económicamente activa (PEA) en el Perú trabaja día a día. Agrega que si bien la estrategia de buscar a la población es buena, esta debe ser más agresiva con el cierre de brechas y también se debe realizar en todos los distritos al mismo tiempo, pues si se avanza uno por uno no se podrá finalizar, ya que el virus continuará expandiéndose.

Dice que no solo el Minsa debe movilizarse, sino también los alcaldes, dirigentes de vasos de leche, clubes de madres y parroquias: una movilización nacional. Otra medida que considera que ayudaría es la de la “tarjeta verde” para lugares de grandes concentraciones, pero, detalla, esto debería comenzar en ‘’casa’', como el Minsa y el Ministerio de Educación.

A salir a buscarlos

Tras lo declarado por el ministro de Salud, Hernando Cevallos, de que dentro de 15 a 20 días se iniciaría la tercera ola, Palacios cree que se debe agilizar y priorizar el cierre de brechas.

Él piensa que se deben visitar los hogares de las personas durante las noches, incluso si se tiene que ir en compañía de las Fuerzas Armadas por seguridad, pues a esas horas se las puede encontrar sin problemas. En el día salen a laborar.

Sobre la “tarjeta verde”, Palacios explica que lo ideal es que se use una vez que se cuente con el 50% de la población objetivo vacunada. Al ver resistencia en ese entonces, se le debe poner restricciones sin pretextos.

‘’Pareciera que no fuese urgente ir en busca de las personas. Ya es desesperante. Debería ser masivo’', finaliza Zamora.

Las personas que aún no se vacunan deben hacerlo. Su vida corre riesgo.

Variante delta ya predomina en el Perú

La variante delta, cuyo primer caso se reportó en mayo pasado, ya se ha convertido en la predominante del país, según el Instituto Nacional de Salud (INS).

La infectóloga del INS Lely Solari precisó que la variante está presente en 22 de las 25 regiones del país, por lo que ha desplazado a las variantes gamma y lambda. Esta última fue la que ocasionó gran parte del daño que trajo consigo la segunda ola de la COVID-19.

La experta indicó que en este momento Lima metropolitana y Callao tienen más del 70% de prevalencia de la variante delta, la cual tiene como característica principal un contagio rápido entre las personas.

‘’Lamentablemente, en las últimas semanas tenemos un foco importante en el norte: Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad con más del 55% de proporción de la variante delta circulante’', expresó Solari.

Refuerzo

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de EE. UU. aprobó una dosis de refuerzo con Pfizer para las personas de 65 años a más y para las de 18 a 64 años con riesgo grave de COVID-19. A ellos se suman los trabajadores de salud por la alta exposición.