SJM: vecinos de denuncian que siguen sin puentes peatonales desde hace ocho meses

Vecinos de San Juan de Miraflores (SJM) denunciaron que están imposibilitados de transitar por los puentes peatonales de su zona debido a que estos llevan cerrados desde inicios de 2021 por la Línea 1 del Metro de Lima. En la cuadra 10 de la avenida Los Héroes, también reportaron que sujetos de mal vivir usan como guarida las áreas enlatadas de las instalaciones del puente para luego delinquir en la zona, generando zozobra en la población.

“La problemática está creciendo. Hay personas que lo toman para dormir. Los delincuentes se están metiendo dentro de las instalaciones y queremos una solución inmediata”, denunció un vecino. Además, otro ciudadano aseguró que “desde que han cerrado (el puente), (la reparación) se ha estancado y no hacen ninguna obra”.

De acuerdo con las imágenes, el puente peatonal de la avenida se mantiene sobre fierros oxidados, estructuras de metal y mallas que evitarían la caída de trozos de cemento y demás concreto del puente. Sin embargo, un vecino manifestó que “(los fierros) no sirven y no aguantan el peso del mismo. Debe ser derrumbado para hacerse uno nuevo”.

Los ciudadanos también indicaron que no hay solución concreta al problema por parte de la empresa ni de las autoridades de la municipalidad. “Realmente esto es un peligro para todos porque no nos dejan cruzar el puente. Yo creo que las autoridades ya tienen que hacernos caso (...) Por ser una zona urbano-marginal no nos dan atención. Que hagan esto en Surco o San Isidro, eso no va a pasar en la vida, pero como somos de San Juan de Miraflores sí nos lo hacen”, enfatizó otro habitante de la zona.

Asimismo, un ciudadano pidió que se implemente un ascensor en la estructura peatonal, ya que es necesario para el tránsito de las personas que padecen alguna discapacidad y para los adultos mayores.

En enero de 2021, Línea 1 anunció que se cerrarían temporalmente 14 puentes peatonales que cruzan sus instalaciones en los distritos de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Sin embargo, la situación de la estructura peatonal y el malestar que está generando a los vecinos se mantienen.

