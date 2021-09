La Libertad: desmienten afectación de recurso hídrico que abastece a Huamachuco

Tras los trabajos de exploración y estudio de suelo por parte de una minera, las autoridades del caserío de Paranshique desmintieron que la zona afectaría el recurso hídrico que abastece a la localidad de Huamachuco, en la región La Libertad. La explicación se dio ante cientos de pobladores de la provincia de Sánchez Carrión, que se movilizaron alegando defender el agua y el medioambiente.

“ El pueblo ha dado la autorización para que se hagan los trabajos de exploración a esta empresa que se dedica a realizar estudio de suelos . Fue la mayoría de comuneros los que firmaron actas de compromisos. Solo se ha dado permiso para estudios. Una vez finalizado no significa el ingreso de la minería para extracción de mineral. Que no les engañen, que no les mal informen”, afirmó a la prensa el agente municipal de dicho caserío.

Aclaró que tampoco se afectará el agua que consumen las comunidades de Huamachuco, tal como afirmaban los integrantes de las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (JAAS) y líderes que convocaron a la movilización realizada hace unos días. Ello porque por la zona no hay ninguna fuente de agua. “No se está afectando el recurso hídrico, pues aquí no hay fuentes de agua. Toda fuente viene de Juan Velasco Alvarado”, precisó.

Por su parte, Jorge Luis Gómez Sifuentes es el dueño del terreno en Paranshique donde la empresa minera Los Andes realiza exploraciones. Acompañado de sus vecinos explicó a los pobladores y medios de prensa de Huamachuco que no iba a vender su terreno y que solo había autorizado trabajos de exploración por 15 días.

“Este terreno me pertenece y por tal razón puedo hacer lo que yo crea conveniente. No lo voy a vender. Y lo más importante: por aquí no pasa ninguna vertiente de agua, ni hay tuberías. Es bueno que informen a toda esta gente que, desde mi punto de vista, ignora por completo . No se puede engañar de esta manera a las personas”, puntualizó.

